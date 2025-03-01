مسلسل المداح الجزء الخامس.. حمادة هلال يعود من الموت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 10:29 صباحاً - عرض خلال الساعات الماضية أولي حلقات مسلسل المداح الجزء الخامس والتي حملت العديد من المفاجأت ، والاحداث مما مكنه من تصدر قائمة البحث عبر موقع جوجل .

مسلسل مداح الجزء الخامس حمل العديد من الأحداث في اولي حلقاته والتي عرضت عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد vip ، حيث عاد صابر المداح “ الفنان حمادة هلال ” من الموت ليجد في انتظاره كل من الفنانة يسرا اللوزي و الفنان القدير محسن محي الدين وتامر شلتوت ، والذين ابلغوا ان عودته ورائها مهمة سيحارب فيها بنات الشيطان وعلي رأسهن ست الحسن هي الشخصية التي تلعبها غادة عادل .

شهدت الحلقة الاولي من مسلسل المداح الجزء الخامس ، ظهور مي كساب كضيفة شرف ، هي تلعب دور خبيرة توقعات ، وقد توقعت بعودة صابر المداح من الموت .

مسلسل المداح الجزء الخامس يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم: حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.