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مسلسل المداح الجزء الخامس.. حمادة هلال يعود من الموت

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مسلسل المداح الجزء الخامس.. حمادة هلال يعود من الموت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 10:29 صباحاً - عرض خلال الساعات الماضية أولي حلقات مسلسل المداح الجزء الخامس والتي حملت العديد من المفاجأت ، والاحداث مما مكنه من تصدر قائمة البحث عبر موقع جوجل .

مسلسل مداح الجزء الخامس حمل العديد من الأحداث في اولي حلقاته والتي عرضت عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد vip ، حيث عاد صابر المداح “ الفنان حمادة هلال ” من الموت ليجد في انتظاره كل من الفنانة يسرا اللوزي و الفنان القدير محسن محي الدين وتامر شلتوت ، والذين ابلغوا ان عودته ورائها مهمة سيحارب فيها بنات الشيطان وعلي رأسهن ست الحسن هي الشخصية التي تلعبها غادة عادل .

شهدت الحلقة الاولي من مسلسل المداح الجزء الخامس ، ظهور مي كساب كضيفة شرف ، هي تلعب دور خبيرة توقعات ، وقد توقعت بعودة صابر المداح من الموت .

مسلسل المداح الجزء الخامس يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم: حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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