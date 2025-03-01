شاهد.. هشام ماجد يهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 09:32 صباحاً - حرص الفنان هشام ماجد، علي تهنئة متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر هشام ماجد صورة له من مسلسل أشغال شقة جدا، وعلق قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم".

ويستعد جمهور مسلسل أشغال شقة للموسم الثاني الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي.

وينضم لأبطال مسلسل أشغال شقة جدا هذا العام، عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين.

وكشف برنامج et بالعربي عن عودة الفنانة انتصار مرة أخرى في الموسم الثاني من أشغال شقة، بعد نجاح شخصيتها في الحلقات السابقة.

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.