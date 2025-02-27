عبد الفتاح الجبالي رئيساً للجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 04:31 مساءً - وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر للعاملين بالحقل الإعلامي المصري والعربي ، علي حسن استقبالهم لإعلان الهيئة عن إطلاق النسخة الأولي من منتدي القاهرة للإعلام خريف العام الجاري ٢٠٢٥.

وقال المسلماني : لقد بدأنا الإعداد للمنتدي عبر تشكيل اللجنة العليا برئاسة الأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وسوف يتم الإعلان عن أعضاء ورؤي اللجنة العليا قريباً. ومن المقرر أن تبحث اللجنة أفضل السبل لإخراج المنتدي علي النحو اللائق بمكانة ماسبيرو التاريخية ، وعودته الجديدة.

يذكر أن منتدي القاهرة للإعلام يقام بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي ، وتعد الهيئة الوطنية للإعلام المالك الأكبر لمدينة الإنتاج الإعلامي .