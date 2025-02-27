يسرا توجه رسالة دعم لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان حرصت الفنانة يسرا على تقديم الدعم والمساندة للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان وبدء رحلة العلاج التي بدأت إقرأ المزيد

حرصت الفنانة يسرا على تقديم الدعم والمساندة، للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان، وبدء رحلة العلاج التي بدأت باستئصال الورم من خلال عملية جراحية.

خلال الساعات الماضية نشرت يسرا صورة تجمعها بالفنان عمرو مصطفى، وذلك عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام وكتبت تعليقاً قالت فيه "صديقي العزيز على قلبي الملحن الجميل عمرو مصطفى ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفاك على خير وإن شاء الله تقوم بألف سلامة".

يشار إلى أن عمرو مصطفى خرج ليطمئن الجمهور على حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وأكد أنه بحاله صحية جيدة، قائلاً : "أنا ماكنتش عاوز أشيِّل حد همي، أنا كويس وزي الفل، وكله هيعدي".

وكان عمرو مصطفى قد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل" خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم، حيث شارك عدد من زملائه رسائل دعم له، بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية استئصال ورم.