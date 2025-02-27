اتحاد كتاب مصر يشيد بموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 01:32 مساءً - أشادت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بموقف القيادة السياسية الممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ، مؤكدة أن فكرة التهجير ستقضي على ما تبقى من القضية الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تحت عنوان " التهجير .. الأبعاد والتداعيات" والتي شارك فيها كل من السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والمفكر والقيادي الفلسطيني ياسر أبو سيدو.

كما أشاد المشاركون بموقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ، مشيرين إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية تاريخا وحاضرا.

وذكر المشاركون أن التهجير القسري مخالف للمواثيق الدولية والأممية التي تحظر على سلطات الاحتلال تهجير الأفراد أو جماعات من أراضيهم.

وأكد المشاركون أن آلية الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو وجود الفلسطيني في أرضه وتمسكه وتشبثه بها ، محذرين من خطورة إفراغ الأرض ممن يدافع عنها لأن في ذلك موتا للقضية الفلسطينية.