”مصر جميلة” ينطلق بالعريش لاكتشاف ودعم الموهوبين في شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 02:29 مساءً - انطلقت، الثلاثاء، أولى فعاليات برنامج "مصر جميلة" بقصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم الموهوبين بالمحافظات الحدودية.

ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت فعالياته بكلمة الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالحضور، أشار خلالها إلى أن البرنامج يقدم دعما متكاملا لأبناء سيناء لتنمية مهاراتهم.

كما أعلن عن إنشاء فصول للموهوبين داخل قصر ثقافة العريش، بهدف رعايتهم أكاديميا وتطوير قدراتهم.

وأوضح المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، أن البرنامج يستهدف اكتشاف وتنمية المواهب في مختلف المجالات، بما يعزز الحركة الثقافية والفنية في سيناء.

وأعرب أشرف المشرحاني، مدير عام ثقافة شمال سيناء، عن سعادته بتنفيذ البرنامج بالمحافظة، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تكوين جيل جديد من المبدعين.

تضمنت الفعاليات أمسية شعرية وأدبية، أدارها الشاعر مصطفى آدم، وشارك فيها عدد من شعراء وأدباء شمال سيناء، الذين قدموا مجموعة من القصائد المتميزة.

كما شهدت الفعاليات عرضا فنيا قدمته فرقة مواهب قصر ثقافة العريش، بقيادة مدحت نجيب، وذلك بحضور أماني شاكر، مدير عام المكتبات.

ويستمر البرنامج حتى غدا الخميس، ويتضمن ورشا تدريبية مجانية بقصر ثقافة العريش في مجالات الموسيقى (عزف وغناء)، الفنون التشكيلية، المسرح، الكتابة الأدبية، والفنون الأدائية (الأراجوز)، تحت إشراف نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين، لتنمية القدرات الإبداعية للمشاركين.

ينفذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" منذ عدة أشهر في كثير من المحافظات، منها: دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، المنيا، قنا، والبحر الأحمر، ويجري العمل على تعميم التجربة لاكتشاف المزيد من المواهب، وإعداد جيل جديد من المبدعين في مختلف أنحاء مصر.