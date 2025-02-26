شاهد.. سمية الخشاب تتألق في كواليس جديدة لمسلسل «أم 44»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 09:35 صباحاً - شاركت الفنانة سمية الخشاب، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من كواليس مسلسلها أم 44.

وظهرت سمية الخشاب مرتدية جلابية مطرزة، مع تسريحة مميزة لشعرها الأسود الداكن الطويل.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن.

المسلسل من بطولة النجمة سمية الخشاب من مصر، جومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، عبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، ليلى عبد الله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.