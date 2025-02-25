حقيقة وفاة سعد الصغير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:28 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي سعد الصغير، حقيقة وفاته داخل السجن اليوم الثلاثاء.

وكتبت صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كل عام وأنتم بخير الفنان سعد الصغير بخير اللهم لك الحمد وأيام بسيطة هيبقى معانا كلنا ونفرح كلنا".

وأضافت الصفحة: “كل ما يخص عن خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيحا، هذا شائعات من أصحاب الصفحات الشخصية عديمة الضمير، ربنا يطول في عمرنا وعمركم، اللهم آمين، ويجعلها سنة خير علينا وعليكم جميعا”.

ولم يتبق سوى أيام قليلة على خروج المطرب الشعبي سعد الصغير من حبسه، مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء قدومه من الخارج.

ويتبقى أمام سعد الصغير 12 يوما للخروج من محبسه، وهى المدة المتبقية من حكم حبسه 6 أشهر.