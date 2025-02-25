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نشر الفنان عمرو دياب صورة تجمعه بالملحن عمرو مصطفى، وعلق كاتبا: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".
يذكر أن الخلافات بين عمرو دياب وعمرو مصطفى مستمرة منذ سنوات، رغم إعلان صلحهما مؤخرا في 2024 على يد المستشار تركي آل الشيخ.
وكان الفنان عمرو مصطفى قد خضع لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الورم منذ 3 أسابيع، وحالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي.
وبالرغم من هذه الأزمة الصحية، حرص الفنان عمرو مصطفى على مواصلة أعماله، ومنها مشاركته في تحضير أغاني مسلسل "عايشة الدور"، الذي تخوض به النجمة دنيا سمير غانم سباق رمضان 2025.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الخلافات.. عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في أزمته الصحية نشر الفنان عمرو دياب صورة تجمعه بالملحن عمرو مصطفى وعلق كاتبا: أخي عمرو مصطفى ألف سلامة عليك ودايما تفضل إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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