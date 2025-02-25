نائب وزير السياحة تشارك في مؤتمر إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:31 مساءً - نيابة عن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار شاركت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير في المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي، الخاص بإطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد ومتابعة الكائنات البحرية.

وقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال هذا المؤتمر، عن إطلاق البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر والتطبيق الهاتفي المصمم لرصد ومتابعة الكائنات البحرية.

وتعد هذه التطبيقات نِتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في إطار مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

حضر المؤتمر الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد مصطفى حفني رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع " شرم الشيخ- مدينة خضراء"، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، وعدد من ممثلي الغرف السياحية.

واستهلت الأستاذة يمنى البحار كلمتها بالمؤتمر، بنقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مثمنة على كافة أوجه التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار، والبيئة، مشيدة بالمجهود الرائع الذي تم بذله خلال الفترة الماضية والذي أثمر عنه هذه التطبيقات.

كما أكدت على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار بملف الاستدامة بمفهومها الشامل ومن ضمنها البعد الخاص بالحفاظ على البيئة مؤكدة أن مفاهيم الاستدامة هي الركيزة التي تستند إليها استراتيجية الوزارة، وذلك انطلاقاً من مسئوليتها تجاه الحفاظ على موارد وثروات البلاد للأجيال القادمة بما يضمن استدامة النشاط السياحي.

كما ثمّنت على البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر بما تمثله من منظومة محكمة لإدارة المحميات الطبيعية من خلال تحديد عدد زائري المحمية خلال اليوم، بما يعزز جهود الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويحقق أفضل استمتاع للسائح خلال الزيارة.

وأشارت أيضاً إلى أهمية التحول الرقمي لاتصاله بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الفائدة المترتبة على تنفيذ هذه البوابة الإلكترونية وكذلك التطبيق الهاتفي تتماشى مع مفهوم السياحة المسئولة حيث أن السائح ومستخدمي المحميات الطبيعية عليهم مسئولية في الحفاظ على البيئة وهذه التطبيقات تجعل هناك شراكة بين الجهات المسئولة في الدولة وزائري ومستخدمي هذه المحميات الطبيعية.

وأوضحت أن فكرة الابتكار بوجه عام تتوافق مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، كما تتماشى مع الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات من أجل تحقيق الأهداف.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بالتأكيد على حرص وزارة السياحة والآثار على استكمال العمل المشترك مع وزارة البيئة، مؤكدة على الطفرة التي تشهدها علاقات التعاون بين الوزارتين، ومعربة عن تطلعها لمزيد من هذا التعاون.

كما وجهت الشكر لكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على الجهود المبذولة متمنية للجميع التوفيق في مساعيهم.