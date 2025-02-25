وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:31 مساءً - - استعراض أبرز أنشطة الهيئة خلال الستة شهور الأخيرة من عام 2024

- استعراض ومناقشة نتائج برنامج تحفيز الطيران الحالي

ترأس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالحديث عن الاستراتيجية الترويجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على إبراز والترويج السياحي لمصر باعتبارها الدولة ذات التنوع السياحي الأكبر في العالم، مثمناً على أهمية تنفيذ ذلك من خلال التعاون مع شركاء المهنة من القطاع السياحي الخاص من شركات سياحة ومنظمى الرحلات المحليين والدوليين وخاصة بما يساهم في تضمين المنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ضمن البرامج السياحية للسائحين.

وتحدث عما تقوم به الوزارة من جهود لتطوير المنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أبرز وأهم أنشطة الهيئة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، والتي تتضمن الأنشطة الترويجية الخارجية بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة منها مشاركة الهيئة فى 14 معرض سياحي دولي، وتنفيذ 19 حملة ترويجية دولية مشتركة بالتعاون مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، والمساهمة وتنظيم ما يقرب من 36 رحلة تعريفية وصحفية (Fam Trips ) إلى مصر، والترويج الإلكتروني وخاصة من خلال التعاون مع المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأنشطة والحملات الإعلانية الأخرى.

هذا بالإضافة إلى استعراض ما تم لتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يعتبر البوابة الترويجية للسياحة في مصر، حيث تم تحديث المحتوى الخاص بالأقسام المختلفة، وترجمته إلى 4 لغات إضافية.

وتم أيضاً استعراض الأنشطة الترويجية الداخلية منها رعاية ودعم العديد من الأحداث والفعاليات الداخلية، وأنشطة لرفع الوعي السياحي والأثري بمختلف المحافظات والتوعية بالمناطق السياحية والاثرية من خلال تنظيم حملات ورحلات وندوات ومسابقات توعوية سياحية.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، وإحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2024/2025 فى ضوء حجم مشاركة القطاع السياحى الخاص.

كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث تم عرض نظرة عامة على برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي بدأ العمل به من نهاية أكتوبر 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، حيث تم استعراض ما حققه البرنامج من نتائج خلال عام 2024 ومقارنتها بما تحقق في عام 2023، وكذلك مقارنة الربع الرابع في كل من العامين بالآخر، والتي جاءت متضمنة تحقيق نمو في ركاب ورحلات ومقاعد الطيران الوافدة لمصر على رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بجانب تحقيق الحركة السياحية نمو يقدر ب 7% في عام 2024.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين السادة الأعضاء حول السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران لموسم الصيف القادم والذي سيستمر خلال الفترة من مايو وحتي أكتوبر 2025، حيث وافق مجلس الإدارة على القواعد الأساسية للبرنامج تمهيداً لعرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، ومن ثم إخطار الشركاء بها.

كما تم الموافقة من حيث المبدأ على مشاركة الهيئة بمعرض ILTM Latin America المقرر إنعقاده بمدينة ساوباولو بالبرازيل مايو المقبل والذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة فى سوق السياحة الفاخرة Luxury Tourism فى أمريكا اللاتينية.