فن ومشاهير

المسلماني يعلن انطلاق منتدي القاهرة للإعلام في دورته الأولي خريف ٢٠٢٥

0 نشر
0 تبليغ

المسلماني يعلن انطلاق منتدي القاهرة للإعلام في دورته الأولي خريف ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين منتدي القاهرة للإعلام ، وانطلاق دورته الأولي خريف العام الجاري ٢٠٢٥.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم : إن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير ، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك ، وذلك بتأسيس منتدي إعلامي رسمي .. تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم (منتدي القاهرة للإعلام) .

وسوف تعلن الهيئة قريباً تشكيل اللجنة العليا والرئيس التنفيذي للمنتدي ، حتي يتسني وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ . ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدي علي مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا