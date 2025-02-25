المسلماني يعلن انطلاق منتدي القاهرة للإعلام في دورته الأولي خريف ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين منتدي القاهرة للإعلام ، وانطلاق دورته الأولي خريف العام الجاري ٢٠٢٥.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم : إن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير ، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك ، وذلك بتأسيس منتدي إعلامي رسمي .. تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم (منتدي القاهرة للإعلام) .

وسوف تعلن الهيئة قريباً تشكيل اللجنة العليا والرئيس التنفيذي للمنتدي ، حتي يتسني وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ . ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدي علي مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة .