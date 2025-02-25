وزير الثقافة يعتمد برنامج فعاليات الوزارة لرمضان 2025...أنشطة متنوعة تغطي مختلف الفئات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:28 مساءً - د. أحمد فؤاد هنو: الوزارة تسعى إلى خلق بيئة ثقافية تُثري الوجدان المصري وتُسهم في تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم الإبداع وتشجيع التفاعل بين الفنانين والمثقفين والجمهور

- فعاليات متنوعة في جميع القطاعات للاحتفاء بيوم الشهيد وعيد الأم وعام كوكب الشرق

- قصور الثقافة تقدم أكثر من 4640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعًا مركزيًا وعشرات المواقع الفرعية بالقاهرة والمحافظات والمناطق الحدودية وبديل العشوائيات

- مهرجان الطور للإنشاد في جنوب سيناء بمشاركة فرق من كل المحافظات

- أمسيات روحانية وليال موسيقية وغنائية وسهرات عربية وإسلامية وندوات ثقافية على مائدة الأوبرا الرمضانية

- احتفالية كبرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ضمن برنامج الإنتاج الثقافي "هل هلالك" بمسرح الهناجر

- مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية تقديم عروض مسرحية متنوعة تنطلق بتأبين المنشد عامر التوني

- انطلاق الدورة الـ 13 من معرض فيصل الرمضاني في الأسبوع الثاني من رمضان

- إطلاق إذاعة أكاديمية الفنون ببرامج رمضانية مميزة واحتفالية خاصة بيوم المرأة العالمي

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام 2025م – 1446هـ، والذي تُنظمه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، بالقاهرة والمحافظات والموجهة إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، من خلال عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تُنفذ خلال الشهر الكريم، تفعيلًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان المصري.

وجّه وزير الثقافة خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يكون شهرًا عامرًا بالقيم الروحية والتلاحم المجتمعي.

وأكد الوزير أن الوزارة أعدّت أجندة ثقافية وفنية ثرية ومتميزة احتفاءً بالشهر الفضيل، تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في جميع أنحاء مصر، إيمانًا بأهمية الثقافة والفنون في تعزيز روح الشهر الكريم ونشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن برنامج الفعاليات الرمضانية هذا العام يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، تتضمن العروض الفنية والموسيقية، الأمسيات الأدبية والشعرية، المعارض التراثية، والعروض المسرحية، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعريفهم بعراقة التراث المصري والقيم النبيلة التي يحملها هذا الشهر المبارك.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة ثقافية ديناميكية تُثري الوجدان المصري، وتُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال دعم الإبداع وتشجيع التفاعل بين الفنانين والمثقفين والجمهور، بما يرسخ قيم التسامح والمحبة والتواصل الإنساني التي يتميز بها رمضان.

واختتم وزير الثقافة تصريحه بدعوة جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، والاستمتاع بالأجواء الثقافية والفنية التي تعكس أصالة مصر وثراءها الحضاري، مؤكدًا أن الثقافة والفنون هما الجسر الذي يوحّد القلوب ويُضيء العقول، لا سيما في شهر رمضان الذي يجسد أسمى معاني الروحانية والتآخي.

وتتضمن أجندة الفعاليات الرمضانية المقدمة من خلال قطاعات الوزارة المتعددة، الآتي:-

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا مكثفًا بالقاهرة والمحافظات، احتفالًا بـليالي رمضان الثقافية والفنية، لتقديم مزيج من الأنشطة التي تجمع بين التراث والمعاصرة.

ويأتي هذا البرنامج متضمنًا عددًا من الفعاليات حيث تنطلق عروض فنية متنوعة تشمل الموسيقى العربية والإنشاد الديني والفنون الشعبية، إضافةً إلى عروض التنورة التراثية، والأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال.

إلى جانب العروض الفنية، يزخر البرنامج بأمسيات شعرية، وعروض للسيرة الهلالية، ولقاءات مع كبار الأدباء والمبدعين، بالإضافة إلى الاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن رؤية الهيئة في تسليط الضوء على رموز الفكر والثقافة. كما يشمل البرنامج عددًا من الورش الفنية والحرفية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، فضلًا عن المعارض الفنية ومعارض الكتب التي تقدم أحدث الإصدارات، مما يعزز من التنوع الثقافي للفعاليات.

وفيما يخص حجم الأنشطة، تقدم الهيئة أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعًا مركزيًا بالقاهرة والأقاليم، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل، مما يعكس انتشارًا واسعًا للأنشطة الثقافية والفنية.

الأنشطة المركزية بالقاهرة

وعلى صعيد الفعاليات المركزية بالعاصمة، تشهد القاهرة 535 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا تنظمها الإدارات المركزية التابعة للهيئة، وتشمل عددًا من المواقع الثقافية المهمة، حيث يقدم مسرح السامر بالعجوزة، خلال الفترة من 9 حتى 21 رمضان، عروضًا للفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني، مما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالفنون التراثية.

وفي سياق متصل، تستضيف الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في الفترة من 10 حتى 22 رمضان، برنامج "راوي من بلدنا" (السيرة الهلالية)، إلى جانب حفلات توقيع إصدارات الهيئة، وورش فنية وحرفية، ومسابقات، وعروض فنية، ولقاءات تكريمية للمبدعين الحاصلين على جوائز الدولة، بما يسهم في إبراز الإبداعات الأدبية والفنية.

أما قصر الإبداع الفني بمدينة 6 أكتوبر، فيقدم خلال الفترة من 12 حتى 24 رمضان، ورشًا فنية وحرفية للأطفال، وعروضًا للفنون الشعبية والموسيقى العربية، إلى جانب ورش للحرف التقليدية مثل الطرق على النحاس والخيامية والأرابيسك، وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على الحرف التراثية وإحيائها.

وبالتوازي مع ذلك، يستضيف قصر السينما بجاردن سيتي، خلال الفترة من 2 حتى 28 رمضان، عروضًا سينمائية، وورشًا فنية للأطفال، ولقاءات تثقيفية، مما يعزز من دور السينما في التوعية الثقافية والفنية.

وفي إطار اهتمام الهيئة بالفنون الروحية، تنظم مهرجان الطور للإنشاد الديني، والذي يقام في مسرح الطور الصيفي بجنوب سيناء، بمشاركة فرق إنشاد ديني من بورسعيد، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، وفرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 20 رمضان، مما يضفي طابعًا روحانيًا على الفعاليات الرمضانية.

برامج الأقاليم الثقافية

ولا تقتصر الفعاليات على القاهرة فحسب، بل تمتد إلى مختلف الأقاليم الثقافية، حيث تشهد المحافظات أنشطة متنوعة تغطي مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، إذ يحتضن إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الذي يشمل محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، مطروح)، 215 فعالية بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، خلال الفترة من 6 حتى 22 رمضان، تشمل العروض الفنية والورش واكتشاف المواهب، مما يسهم في دعم وتنمية المواهب المحلية.

وفي نفس الإطار، يستضيف إقليم شرق الدلتا الثقافي، الذي يضم محافظات (الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ)، 462 فعالية في السرادق الثقافي بساحة قصر الزقازيق، خلال الفترة من 9 حتى 20 رمضان، حيث تقدم العروض المسرحية والأمسيات الشعرية وعروض الأراجوز للأطفال وورش الحكي، إلى جانب منفذ لبيع كتب إصدارات الهيئة، مما يعزز من دور الثقافة في خدمة المجتمع.

أما في صعيد مصر، فتشهد فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات (الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، قنا)، 85 فعالية بكورنيش قنا، خلال الفترة من 10 حتى 20 رمضان، حيث تتنوع الأنشطة بين العروض الفنية والندوات الثقافية وورش صناعة فانوس رمضان، مما يضفي أجواءً رمضانية مميزة.

وفي منطقة القناة وسيناء، يستضيف إقليم القناة وسيناء الثقافي، الذي يضم محافظات (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء)، 83 فعالية بقصر ثقافة بورسعيد، خلال الفترة من 10 حتى 20 رمضان، تتنوع بين العروض الفنية وورش الحرف اليدوية والمحاضرات الثقافية، في إطار دعم الفنون الحرفية والتوعية الثقافية.

وفي الوقت ذاته، يشهد إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد)، 148 فعالية بقصر ثقافة أسيوط، خلال الفترة من 10 حتى 21 رمضان، تتنوع بين العروض الفنية والمحاضرات والمسابقات الثقافية، مما يساهم في نشر الثقافة والفنون بالمجتمعات المحلية.

وأخيرًا، يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الذي يشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، بني سويف)، 112 فعالية بقصر ثقافة روض الفرج، خلال الفترة من 11 حتى 20 رمضان، حيث تتنوع الأنشطة بين العروض الفنية والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، مما يعزز من الدور التنويري للثقافة في العاصمة والمناطق المحيطة.

- صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، تتوزع الفعاليات على عدد من المراكز الثقافية التابعة للصندوق، وتشمل عروضًا مسرحية، وندوات ثقافية، وحفلات موسيقية وإنشادية، إلى جانب ورش فنية وأنشطة للأطفال، وذلك بهدف تعزيز الأجواء الرمضانية وإثراء الحياة الثقافية خلال الشهر الفضيل.

حيث تشهد مراكز الإبداع التابعة للقطاع، تقديم عروض مسرحية متنوعة، حيث تنطلق الفعاليات بتأبين المنشد عامر التوني ،وفعاليات متنوعة منها عرض “البوح” لفريق جوانا في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وعرض “ليالي الشرق” لفريق Soul، إلى جانب مسرحية “الخيط” بالتعاون مع منصة آرت سين، كما يتم تقديم عدد من الندوات الثقافية، منها ندوة “عمارة الأسواق الرمضانية” ببيت المعمار المصري، وندوة “انتصار العزة والكرامة” بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بالتعاون مع الأزهر وبيت العائلة المصرية.

كما ينظم القطاع عددا من الحفلات الفنية لمجموعة من الفرق الموسيقية والمنشدين، مثل حفل الشيخ محمود التهامي بقصر الأمير طاز، التنورة التراثية بقبة الغوري، الفنان علي الهلباوي وفرقته، بالإضافة إلى حفلات لفرق "مجلس الصلاة على النبي"، "حبايبنا"، "زي الهوا"، "راحة الأرواح"، كما تتضمن الفعاليات عروضًا لفرق الشباب والموسيقى التراثية، مثل أوركسترا النور والأمل، وثنائي العود غسان ودينا، وفرقة بصمة للإنشاد الديني.

ويقدم مركز إبداع الطفل "بيت العيني" مجموعة من الورش التفاعلية للأطفال، مثل ورش "الحكي، الأشغال اليدوية، رسم "فانوس رمضان"، الفنون الزخرفية"، كما ينظم بيت السحيمي ورشة "إعداد الممثل" وورشة "فنون العرائس وخيال الظل" ، إلى جانب عروض الأراجوز وخيال الظل.

وبمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ينظم بيت السحيمي صالون "ذاكرة الوطن"، كما يعقد مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية ندوة بعنوان "أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان"، وفي قصر الأمير طاز يقام معرض وندوة بعنوان "حكايات المحروسة" بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، فيما يشهد بيت الشعر العربي صالونًا ثقافيًا بعنوان "ليلة غناء الجنوب".

كما يشهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، افتتاح معرض للخط العربي بالتعاون مع مدرسة الخط العربي، ويستضيف قصر الأمير طاز معرضًا فوتوغرافيًا يستمر حتى 24 رمضان، ويقيم مركز الحرف التقليدية بالفسطاط معرضًا دائمًا لمنتجاته التراثية، التي تشمل الخزف، والنحاس، والخيامية، والحُلي، والنجارة.

ويتيح صندوق التنمية الثقافية، زيارة متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الذهب بشارع الأزهر، ومتحف أم كلثوم بالمنيل، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، باستثناء يوم الثلاثاء، بأسعار رمزية للزوار المصريين والأجانب.

-دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عن برنامج فني وثقافي ثري يضم باقة من الأمسيات الروحانية، والليالي الموسيقية والغنائية، والسهرات العربية والإسلامية، وذلك على مختلف المسارح بالقاهرة، الإسكندرية، ودمنهور.

تنطلق الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف في التاسعة والنصف مساء الأحد 9 مارس، حيث تبدأ بحفل لمركز تنمية المواهب يشمل عدة فقرات فنية بمشاركة الكورال وعرض الليلة الكبيرة. وتستمر الفعاليات بتقديم حفل للمنشد الكبير ياسين التهامي وفرقته ، إضافة إلى حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، والذي سيعاد تقديمه على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. كما تشارك فرقة الحضرة المصرية بحفلين، أحدهما على المسرح المكشوف والآخر بأوبرا الإسكندرية. ومن الفعاليات المميزة أيضًا، استضافة المنشد المغربي جواد الشاري في حفل يحمل عنوان "ليلة مصرية مغربية"، حيث يقدم مجموعة من الأناشيد الروحانية التي تعكس التراث المغربي الأصيل.

ويشهد المسرح الكبير أمسيات موسيقية وغنائية متميزة، أبرزها حفل للنجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم وفرقته، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر. كما تستضيف الأوبرا ليالي موسيقية عربية وإسلامية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وسفارات عدد من الدول، منها باكستان، فلسطين، الفلبين، العراق، وغيرها، حيث ستقدم هذه السهرات عروضًا موسيقية تعكس التراث الغنائي لهذه الدول، إلى جانب استعراض جوانب من عاداتها وتقاليدها الرمضانية.

يستضيف المسرح الصغير مجموعة من الحفلات الفنية التي تتنوع بين الإنشاد الديني والموسيقى الشرقية، حيث يقدم المنشد وائل الفشني وفرقته أمسية روحانية، إلى جانب عروض لفريق بصمة للإنشاد الديني، وحفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، التي ستقدم مقطوعات موسيقية مميزة تضفي أجواءً ساحرة تناسب روح الشهر الكريم.

على مسرح الجمهورية، يقام حفل غنائي لفريق وسط البلد، بينما يستضيف معهد الموسيقى العربية حفلين لكل من فرقة نور النبي للإنشاد الديني وفرقة الحور للإنشاد الديني، واللذين يقدمان باقة من الأناشيد والابتهالات المستوحاة من التراث الصوفي. أما مسرح أوبرا دمنهور، فيشهد حفلًا خاصًا للدارسين بمركز تنمية المواهب، إضافة إلى حفل آخر لفرقة نور النبي للإنشاد الديني.

تتزامن العديد من فعاليات الموسم الفني للأوبرا مع شهر رمضان، وتشمل عروضًا لعدد من الفرق الموسيقية الكبرى، مثل أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ورباعي محمد حمدي للكلارينت، بالإضافة إلى جالا لأوركسترا أوبرا القاهرة، وحفل خاص لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار.

كما تنظم الأوبرا احتفاليات خاصة بمناسبات الشهر الكريم، منها احتفالية يوم الشهيد والمحارب القديم، واحتفالية عيد الأم لتنمية المواهب، والتي تقدم عروضًا فنية للأطفال والمواهب الشابة.

وضمن النشاط الثقافي ، تنظم الأوبرا عددًا من الصالونات الثقافية ولقاءات نادي السينما، حيث تقدم سلسلة "أرواح في المدينة" للكاتب الصحفي محمود التميمي، والتي تحتفي بالفنان الكبير سيد مكاوي.

- المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والندوات والأمسيات التي تتناول قضايا متعددة، منها "الدراما والمجتمع .. الواقع المأمول"، "قضايا المرأة في ظل تطورات العصر"، "فوازير رمضان وتطورها"، وتقيم أمانة المؤتمرات بالمجلس الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، "الترجمة النسوية"، بمقر كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، "قطايف تكنولوجية ... الإبداع الموسيقى"، "حوار (اونلاين)، "الاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية، "الإعلام الرمضاني: بين الترفيه والتوعية، وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، تنظم أمانة المؤتمرات أمسية شعرية

وبمناسبة اليوم العالمى للماء، تنظم الأمانة، ندوة بعنوان "حماية موارد المياه من أجل المستقبل"، "بعيدًا عن الشاشات نتواصل"، ويشارك المجلس في معرض فيصل للكتاب في دورته الـ 13 ، إلى جانب تنظيم معرض الكتاب في بهو المجلس.

المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة أحمد عبد العليم، مجموعة من الفعاليات والورش الإبداعية خلال مشاركته في معرض فيصل للكتاب خلال شهر رمضان 2025. وتشمل الأنشطة عروضًا مسرحية، وورشًا فنية متنوعة، وعروض الأراجوز وعرائس الماريونيت، إلى جانب فقرات ترفيهية تساهم في تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتعريفهم بالتراث الثقافي والفني.

بالتوازي مع ذلك، يقدم المركز برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا بحديقة الفنون في الهرم، يتضمن أنشطة ثقافية، وأمسيات أدبية، واحتفالات وطنية ودينية، وفعاليات رمضانية، بالإضافة إلى نادي السينما، وحفلات توقيع الإصدارات الجديدة ضمن أنشطة الحديقة الثقافية بالسيدة زينب. ويولي المركز اهتمامًا خاصًا بالمناسبات الهامة، حيث يحتفل باليوم العالمي للمرأة بمشاركة مدرسة النصر الابتدائية بالعجوزة، كما يحيي ذكرى تحرير طابا من خلال أنشطة فنية بمشاركة الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم صالون ابن الهيثم الثقافي وفعاليات خاصة لإحياء ذكرى المفكر الكبير عباس محمود العقاد، وذلك عبر تنظيم أنشطة مدرسية وقوافل ثقافية في مدارس مثل مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ومدرسة محمد كريم الابتدائية بجنوب الجيزة.

وفي ختام الفعاليات الرمضانية، يستعد المركز لتنظيم احتفالات عيد الفطر التي تشمل أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة بحديقة الفنون، إلى جانب برنامج "مهنتي" الهادف لتعريف الأطفال بالمهن المختلفة، بالإضافة إلى الاحتفال بيوم الأرض بالتعاون مع مدارس جنوب الجيزة، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي البيئي

- قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، برنامج الأنشطة الثقافية والفنية "هل هلالك"، والذي يبدأ في السادس من رمضان ويستمر لمدة 15 ليلة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يستهل البرنامج فعالياته بحفل الفنان الكبير أحمد الكحلاوي، ويشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، من أبرزها احتفالية ضخمة بذكرى حرب العاشر من رمضان – السادس من أكتوبر. تشهد الاحتفالية تكريم مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين قدموا أعمالًا وطنية ساهمت في تخليد البطولات المصرية.

كما تتضمن الاحتفالية إعلان جوائز مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، والتي بلغت هذا العام دورتها السابعة، تقديرًا للمواهب الشابة في مجال الأغنية الوطنية. ويحيي الحفل فريق كورال هارموني بقيادة المايسترو محمود وحيد، حيث يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية التي تعكس روح النصر والانتماء.

يواصل القطاع خلال ليالي البرنامج تقديم أيقونة فن العرائس "الليلة الكبيرة"، التي تعد من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، بالإضافة إلى تنظيم ورشة أشغال فنية يومية، تهدف إلى إثراء التجربة الثقافية للحضور من مختلف الفئات العمرية.

كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في البرنامج من خلال عروض مميزة، تقدمها فرقتا رضا والقومية للفنون الشعبية، إلى جانب فقرات السيرك القومي التي تضفي أجواءً احتفالية ممتعة.

ويشارك المركز القومي للمسرح من خلال حفل غنائي تقدمه فرقته الموسيقية، كما يضم برنامج "هل هلالك" عددًا من نجوم الغناء الشباب الذين يقدمون حفلات غنائية مميزة، ومنهم: أميرة رضا، آية عبد الله، علي الألفي، فاطمة عادل، فاطمة محمد علي، وفرقة الأغاني التراثية "طبلة الست".

- البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجموعة من الفعاليات المتنوعة منها عروض "الفرقة القومية للآلات الشعبية بفقرات إنشاد ديني وموسيقى شعبية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية من فرق الفتوة والحصان، والتنورة، وفرقة أنغام الشباب بالتخت الشرقي، وعرض "شباب لايف"، كما تستضيف قاعة صلاح جاهين عرض العرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار"، إضافة إلى الفقرات المتنوعة للسيرك القومي، وعلى مسرح البالون، يُقام حفل النجم محمد ثروت ضمن الليلة المحمدية، بمصاحبة أوركسترا فرقة رضا، إلى جانب حفلين للإنشاد الديني يحييهما كل من " وائل الفشني وأحمد الكحلاوي.

كما تُعرض يوميًا أحدث الأفلام السينمائية داخل قاعة صلاح جاهين، منها أفلام "فوى فوى"، "العميل صفر"، "وش في وش"، "ع الزيرو"، "404 رحلة"، "شماريخ"، وغيرها، كما يخصص البيت الفني برنامجًا يوميًا للأطفال من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:30 مساءً، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، لضمان تقديم تجربة ترفيهية وثقافية مميزة للأطفال.

- البيت الفني للمسرح

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، على مسرح القاهرة للعرائس عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، تأليف صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا، ويستضيف مسرح الهناجر بدار الأوبرا: مسرحية "قطرة الندى" تأليف وإخراج رضا حسنين، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 21 رمضان، وتستضيف ساحة مسرح العرائس عرض "فرحة رمضان" تأليف عصام الشويخ، وإخراج شريف عزت، خلال الفترة من 6 إلى 12 رمضان.

- الهيئة المصرية العامة للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، فعاليات ثقافية وفنية خلال الشهر تشمل معارض وندوات وأمسيات شعرية، حيث يُقام معرض فيصل الرمضاني خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وذلك بمشاركة قطاعات الوزارة ودور النشر الخاصة، يصاحبه برنامج نشاط ثقافي وفني بالتعاون مع قطاعات الوزارة ووزارة الأوقاف، مع تنظيم أمسيات شعرية بقاعة "صلاح عبد الصبور" بمقر الهيئة بكورنيش النيل، وبرنامج نشاط ثقافي وفني بمركز الكاتب المصري بمدينة الشروق، بالإضافة إلى فتح منافذ الهيئة في وسط البلد ليلًا.. وعمل تخفيض على الإصدارات طوال الشهر.

- الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، مجموعة من الفعاليات تشمل إقامة معرض للكتب في قاعة الاطلاع، يضم مؤلفات تناولت أحداثًا تاريخية وقيمًا دينية متعلقة بشهر رمضان، أما المكتبات الفرعية، فتستضيف على مدار الشهر الكريم مجموعة من الأنشطة، تتضمن ندوات دينية عن فضل شهر رمضان وآداب الصيام، وورش عمل فنية لإعادة تدوير المواد في صناعة فوانيس رمضان، وقراءة قصص دينية للأطفال لتعريفهم بقصص الأنبياء والقيم الأخلاقية المستوحاة من القرآن الكريم، كما تشمل الأنشطة ندوات توعية، ومسابقات دينية وثقافية لتشجيع الأطفال والشباب على المعرفة والاستكشاف، بالإضافة إلى معرض للأعمال الفنية المستوحاة من الأجواء الرمضانية، يقام في بهو دار الكتب وقاعة علي مبارك وتُقام احتفالات بمناسبات دينية وتاريخية مثل غزوة بدر وحرب العاشر من رمضان، لإبراز دور الشهر الكريم في تاريخ الأمة الإسلامية، وتقام هذه الأنشطة في مكتبات متعددة بالقاهرة والجيزة، وفق جدول زمني يشمل أيام الشهر الكريم.

كما ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، 26 فعالية مختلفة على مدار الشهر، تشمل المسابقة الإلكترونية الدينية للأطفال "كل يوم سؤال"، والتي تمتد من 1 إلى 27 رمضان عبر صفحة المركز على فيسبوك، وورش حكي بالعرائس لتقديم القصص الدينية والتراثية للأطفال بأسلوب مشوق، وأنشطة فنية وإبداعية مثل “ابتكر قصة”، و”ألعاب من الفوم الملون”، وتصميم فوانيس رمضان، وتشمل الفعاليات أيضًا نشرًا إلكترونيًا لمقاطع فيديو توعوية حول العادات الرمضانية وأشهر المساجد التاريخية، عبر قناة المركز على يوتيوب، إلى جانب ورش رسم وتصميم كروت تهنئة احتفالًا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

- المركز القومي للترجمة

يطلق المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مسابقة ترجمة مختارات من النصوص الدينية من العربية إلى اللغات الأجنبية، الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتكريم 28 مترجمة ومراجعة، صدرت أعمالهن في المركز عام 2024 ، الاحتفال بيوم الشهيد، مناقشة كتاب "الإسلام والعلم: مناظرة رينان والأفغاني"، ترجمة د. مجدي عبد الحافظ، إطلاق مسابقة ترجمة نص للفنان عبد الهادي الجزار ، مناقشة كتاب "مسألة فلسطين: الكتاب العاشر، بعنوان السلام المستحيل" تأليف هنري لورنس، ترجمة بشير السباعي، الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني، إطلاق مسابقة ترجمة نصوص عن فلسطين، وطوال الشهر عرض ترجمات المؤسسات الثقافية القومية والعالمية باللغات المختلفة عن فلسطين من العربية إلى اللغات الأجنبية وإليها، مع عروض يومية لإصدارات المركز احتفالًا بالعام الثالث لـ "كتاب في دقيقة"، مع إقامة معرض الكتاب المخفض بمنفذ الأوبرا وتتراوح أسعار الإصدارات ما بين 20 : 40 جنيها للكتاب، مع تخفيضات على الكتب ذات الصلة.

أكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الفنون الشعبية، العروض الموسيقية، البرامج الإذاعية، والمعارض التشكيلية، بهدف تعزيز الثقافة والفنون خلال الشهر الكريم.

ضمن الفعاليات، تطلق الأكاديمية بث إذاعة أكاديمية الفنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنةً حزمة من البرامج التي يقدمها الطلاب والعاملون، ومنها "مسلسلات رمضانية، فوازير رمضانية، طبق الخير، نفحات إيمانية، كلمة في غنوة، حكايات جحا، حكاوي المدن، أقوال مأثورة، ومنوعات رمضانية"، مما يثري المحتوى الثقافي والترفيهي خلال الشهر الفضيل.

وفي سياق العروض الفنية، تقدم فرقة الأكاديمية للفنون الشعبية عرضًا مميزًا بعنوان "التنورة والمولد"، وذلك خلال الأسبوع الثاني من رمضان داخل المعهد، كما يقيم متحف الفنون الشعبية معرضًا متنوعًا يضم أعمالًا فنية نتاج الورش، خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس، مما يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على الإبداعات التراثية والفنية.

أما على الصعيد الموسيقي، تحيي فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفلًا غنائيًا يتضمن مختارات من الأغاني الرمضانية والدينية، خلال الأسبوع الثاني من رمضان، في أجواء روحانية تليق بالشهر الفضيل. كما تحتفل الأكاديمية بـعيد الأم من خلال تكريم 20 من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب تكريم الموظف المثالي والموظفة المثالية، بمشاركة فرق الأكاديمية، في لفتة تعكس التقدير لدور المرأة في المجتمع الأكاديمي.

وضمن مشاركة الأكاديمية في الاحتفال بمرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدم المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، يضم باقة من أغاني كوكب الشرق، بمشاركة كورال أطفال المعهد، وذلك في قاعة أبو بكر خيرت خلال الأسبوع الثاني من رمضان. كما تقيم قاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية معرضًا بعنوان "رمضان بعيون فنان"، بالإضافة إلى استضافة معرض فني خاص بالمرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، وذلك خلال الأسبوعين الثالث والرابع من رمضان.

وفي إطار دعم الإبداع الفني والتكنولوجي، تنظم مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالأكاديمية سلسلة من الأنشطة، تشمل "الاحتفال بيوم الشهيد، الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر، وورش فنية أسبوعية"، بينما يقدم المعهد العالي للسينما مجموعة من الفعاليات المتميزة، منها عرض أفلام مشروعات تخرج طلاب المعهد، ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال الأسبوع الأول من رمضان.

كما ينظم المعهد حفلًا خاصًا لطلاب الأكاديمية يتضمن أنشطة غنائية وفنية متنوعة خلال الأسبوع الثاني، وفي الأسبوع الثالث، يعقد عرض خاص لفيلم أم كلثوم، يعقبه ندوة تحليلية حول الفيلم، مما يسلط الضوء على الإرث الفني لكوكب الشرق. وتُختتم فعاليات المعهد بورشة "صناعة دمى الصلصال" خلال الأسبوع الرابع من رمضان، في إطار تعزيز المهارات الإبداعية للطلاب.