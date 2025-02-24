 دنيا بطمة تتصدر الترند بعد خروجها من السجن بسبب وزنها بعد خروجها من السجن بأيام قليلة تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسب إقرأ المزيد

بعد خروجها من السجن بأيام قليلة، تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب زيادة وزنها وتغير ملامحها عقب خروجها من السجن.

فقد نشرت المغنية الشابة مقطع فيديو لأحدث ظهور لها وهي ترتدي الزي المغربي وبدت وكأنها كسبت الكثير من الوزن، مما أثار التكهنات بخضوعها لجلسة حقن "فيلر".

وبعد غيابها لمدة عام تقريبا نتيجة دخولها السجن، أحيت بطمة حفل زفاف في الدار البيضاء مساء السبت، لتتصدر الترند.

كما لم تقتصر على مشاركة لحظات من حفل الزفاف فقط، بل نشرت أيضا فيديوهات جديدة عبر إنستغرام مع شقيقتها ابتسام.

في المقابل، تفاعل جمهور ومحبو الفنانة مع صورها معبرين عن فرحتهم بعودتها إلى الساحة الفنية، فيما تساءل آخرون عن سبب زيادة وزن بطمة، ورجح البعض أنها ربما خضعت لجلسات حقن دهون أو "فيلر" في الوجه.

يذكر أن دنيا بطمة قضت عقوبة قضت بها المحكمة على خلفية تورطها في قضية "حمزة مون بيبي"، التي شغلت الرأي العام لمدة طويلة، حيث أدينت بعدة تهم تتعلق بالاحتيال على الأنظمة المعلوماتية ونشر صور وأخبار كاذبة عن أشخاص.

وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.