 تفاصيل الحالة الصحية للفنان عمرو مصطفى تصدر الملحن عمرو مصطفى ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم.شارك إقرأ المزيد

تصدر الملحن عمرو مصطفى ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"؛ وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم.

شارك عدد من زملاء الملحن عمرو مصطفى رسائل دعم له، بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية استئصال ورم، حيث شارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" في دعم عمرو، وكتب منشور قال فيه : "ألف سلامة عليك ياعمرو وتقوم لعيلتك بمليون سلامة ان شاء الله".

ورغم الخلافات السابقة بينه وبين الشاعر تامر حسين لكنه حرص علي دعمه أثناء مرض ونشر منشور علي "فيسبوك" كتب فيه : "بعيداً عن أي خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمه، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كل الزعل، وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كل سوء يا رب، ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنه كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة، وأشوفك دايماً بخير".

كما قام المطرب أحمد جمال بنشر صورة جمعتهما من خلال خاصية "ستوري" عبر صفحته على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا :"كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو .. قالي واخد برد في ضهري وخبي علينا". وأكمل جمال : "وأعرف بعدها أنه استئصال ورم ..سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاك على خير".

وعلى الرغم من ظروفه الصحية استكمل عمرو مصطفى عمله الفني فهو يشارك بألحان مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، والتي حرصت على توجيه الشكر له من خلال نشر فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابها بـ "إنستغرام"، ظهر فيه عمرو مصطفى وهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وعلقت دنيا على الفيديو قائلة : "ألف سلامة عليك يا عمرو، عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل "عايشة الدور" شكرا جدا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدا".