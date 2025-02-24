- 1/2
- 2/2
تصدر الملحن عمرو مصطفى ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل"؛ وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم.
شارك عدد من زملاء الملحن عمرو مصطفى رسائل دعم له، بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية استئصال ورم، حيث شارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" في دعم عمرو، وكتب منشور قال فيه : "ألف سلامة عليك ياعمرو وتقوم لعيلتك بمليون سلامة ان شاء الله".
ورغم الخلافات السابقة بينه وبين الشاعر تامر حسين لكنه حرص علي دعمه أثناء مرض ونشر منشور علي "فيسبوك" كتب فيه : "بعيداً عن أي خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمه، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كل الزعل، وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كل سوء يا رب، ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنه كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة، وأشوفك دايماً بخير".
كما قام المطرب أحمد جمال بنشر صورة جمعتهما من خلال خاصية "ستوري" عبر صفحته على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا :"كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو .. قالي واخد برد في ضهري وخبي علينا". وأكمل جمال : "وأعرف بعدها أنه استئصال ورم ..سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاك على خير".
وعلى الرغم من ظروفه الصحية استكمل عمرو مصطفى عمله الفني فهو يشارك بألحان مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، والتي حرصت على توجيه الشكر له من خلال نشر فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابها بـ "إنستغرام"، ظهر فيه عمرو مصطفى وهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.
وعلقت دنيا على الفيديو قائلة : "ألف سلامة عليك يا عمرو، عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل "عايشة الدور" شكرا جدا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل الحالة الصحية للفنان عمرو مصطفى تصدر الملحن عمرو مصطفى ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم.شارك إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.