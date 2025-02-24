محمد رمضان: ياريت ترشحولي مناطق أبعتلها عربيات مدفع رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:32 صباحاً - روج الفنان محمد رمضان لبرنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك رمضان جمهوره برسالة قال فيها: "صباح الرزق والهنا.. مين جاتلهم عربية #مدفع_رمضان ومين لسه؟! وياريت ترشحولي مناطق أبعتلها العربيات أو بإذن الله أروحها بنفسي.. فرحتوني كتير.. سيبوني أفرحكم مرة #مدفع_رمضان".

وكانت قد نشرت قناة DMC عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، وهو يوجه رسالة لجمهوره حول الجدل المثار حول “مدفع رمضان”.

وقال رمضان في الفيديو:“فيه ناس كتير كاتبة إيه هو مدفع رمضان، وده حقيقة ولا لأ؟ هو حقيقة، عارف هيفرح حبايبي، وهيزعل ناس، وهيخوف ناس تانية، بس دي حقيقة”.

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تصريحه الغامض أثار فضول متابعيه، وسط تساؤلات حول طبيعة “مدفع رمضان” وما إذا كان يشير إلى عمل فني جديد أو مشروع خاص بشهر رمضان المقبل. ولم يكشف رمضان عن مزيد من التفاصيل، مما زاد من التشويق والتكهنات بين جمهوره.

ونشر محمد رمضان صورا على صفحته على فيسبوك، مطبوع عليها صورته من برنامج مدفع رمضان المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويحمل عدد من المفاجآت، وعلق قائلا: الحمد لله حاجات تبدو بسيطة ولكن بتبسطني شكرا حقوق عين شمس مدفع رمضان ثقة في الله نجاح .

وروجت قناة dmc لبرنامج محمد رمضان الجديد على شاشة القناة من خلال فيديو قصير ظهر فيه الفنان محمد رمضان أمام عدد كبير من المايكات وهو أشبه أن يكون في مؤتمر صحفى، ويتكلم أمام العلن بجملتين قال فيهما: "رمضان في رمضان".

وعلقت الصفحة على الفيديو بكتابة: "باختصار شديد استنوا الجديد"، بعدما نشرت صفحة dmc بوستر لبرنامج مدفع رمضان من خلال الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك اكتفوا فيها بكتابة "الليلة الساعة 12"، والاكتفاء بعمل منشن لاسم الفنان محمد رمضان، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل حول طبيعة البرنامج، خاصة أن رمضان سبق أن نوه عن البرنامج في أكثر من مرة عبر حساباته على السوشيال ميديا قائلاً وقتها: "استنوا مدفع رمضان بعد الأذان".