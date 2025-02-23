لقاءات أدبية وورش إبداعية ضمن قوافل الثقافة لطلاب المدارس بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:35 مساءً - ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة لوزارة الثقافة بمحافظات الصعيد، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهدت مدرسة الحرية الابتدائية بأسيوط، قافلة ثقافية، نفذها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، بعنوان "مدارسنا فيها ثقافة وفن".

استهلت الفعاليات المقامة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بلقاء أدبي أوضح خلاله الأديب عاطف العزازي خصائص كتابة القصة القصيرة، والفرق بينها وبين والرواية، بجانب مناقشة الأعمال الإبداعية لعدد من المواهب الشابة.

أعقب ذلك محاضرة توعوية بعنوان "مخاطر الإدمان" أوضحت خلالها شيماء كامل، مدرب التنمية البشرية وتطوير الذات، الآثار السلبية لتناول المواد المخدرة على الشباب والمجتمع.

وشهدت الفعاليات ورشا فنية وحرفية متنوعة منها تعليم أساسيات الرسم والتلوين للفنانة نهال عصام، تعليم التطريز على القماش بالغرز المتنوعة تدريب هبة مصطفى، بالإضافة إلى ورشة تصميم معلقة رمضانية بالخيش وقماش الخيامية للفنانة مروة شريت، و آخرى لعمل مشغولات يدوية بالخرز تدريب رنا جمال.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، أقيمت ورشة لتعليم الخط العربي، ناقشت خلالها إيمان وهبه، أنواع الخطوط وأسس الكتابة، تلاها تدريبات عملية بالقلم المصنوع من البوص.

واختتم اليوم بفقرات ترفيهية ومسابقات ثقافية، وتوزيع جوائز عينية على الطلاب الفائزين.