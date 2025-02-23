المسلماني يعلن تأسيس ”أكاديمية ماسبيرو” برئاسة درية شرف الدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 02:30 مساءً - أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن تأسيس أكاديمية ماسبيرو ، والتي ستقوم بالتدريب الإعلامي للمصريين وغير المصريين ، كما ستمنح شهادات معتمدة رسمياً من الهيئة الوطنية للإعلام.

وتضم أكاديمية ماسبيرو معهد الإذاعة والتليفزيون الذي سيتم دمجه في الأكاديمية ، كما تضم مدربين ومتخصصين من ذوي الخبرة بالهيئة ، وعدد من حملة الدكتوراه من أبناء ماسبيرو . فضلاً عن الخبراء البارزين من خارج الهيئة.

تضم الهيئة مجلساً للأمناء برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة ، وعضوية نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والكتاب .

كما تضم الأكاديمية التي تبدأ العمل صيف ٢٠٢٥ استديوهات للتدريب الإذاعي والتليفزيوني ، وصالة تحرير للتدريب الصحفي . وسيتم نشر أو بث مشروعات التخرج المتميزة علي صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون أو علي إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال المسلماني : إننا وفي إطار رؤية (عودة ماسبيرو) .. سنعمل علي حماية المهنة من الابتذال والضعف ، والمنافسة في مجال التدريب علي الصعيد القاري والإقليمي ،والعمل الجاد علي تقديم موجات متميزة من الإعلاميين الجدد.

ومن المقرر عرض مشروع الأكاديمية علي مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعاته القادمة .