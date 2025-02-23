بعد ثلاثة أيام حافلة..ختام قافلة قصور الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 02:30 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية الأولى لسكان حي الضواحي، ببورسعيد، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، وبمشاركة مشروع المكتبة المتنقلة بالمحافظة.

وشهد اليوم الختامي من القافلة عدة فعاليات، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، نفذت بمركز شباب القابوطي، بحضور د. چيهان حسن، مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، المهندسة أمل الألفي، مدير تطوير العشوائيات والتنمية الحضرية، د. محمد أبو زيد، مدير مركز الشباب، وطنيب عوض، رئيس مجلس الادارة، ولفيف من المثقفين.

استهل اليوم بتفقد نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال فترة تنفيذ الفعاليات منها: ورشة تصميم العرائس للفنان عمرو حمزة، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز المربع تنفيذ منى عبد الوهاب،

بالإضافة إلى ورشة عمل فانوس وهلال بخيوط المكرمية تدريب رانيا شلتوت، وأخيرا ورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة سهام إسماعيل.

كما شملت الفعاليات محاضرة بعنوان "العنف الإلكتروني" ناقشت خلالها مدير عام ثقافة الطفل، خطورة هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أهمية حماية الأبناء وتوعيتهم بعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وتجنب قبول طلبات الصداقة من مصادر مجهولة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "دور الأم فى الأسرة"، تناولت خلالها شيرين صالح، مدير وحدة إسكان بدائل العشوائيات بحي الضواحي، الدور المحوري للأم في مختلف جوانب الحياة، مؤكدة أنها الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع.

كما أوضحت أهمية ترسيخ مفاهيم التعايش الأسري الصحي، ومناهضة العنف والتمييز داخل الأسرة، بجانب تنمية سلوكيات الطفل منذ ولادته وحتى مرحلة الشباب، وتلبية احتياجاته، فضلا عن غرس القيم والمبادئ التي تسهم في تشكيل شخصيته المستقبلية.

وتواصلت الفعاليات مع محاضرة توعوية بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، ناقش خلالها د. محمد السيد، بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة، مثل الاعتقاد بأن المواد المخدرة تساعد على نسيان الهموم، وتعزز التركيز، أو تساهم في التغلب على الاكتئاب، مؤكدا أن هذه مجرد شائعات زائفة تستهدف جذب الشباب نحو التعاطي.