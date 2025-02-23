في ختام فعالياته.. سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت .. حوار بين الفن والجرانيت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 10:32 صباحاً - أسدلت وزارة الثقافة الستار على فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الحدث الأبرز في مجال النحت على الجرانيت، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ويجمع نخبة من الفنانين المصريين والدوليين في مدينة أسوان.

بدأت مراسم الختام بالجولة التفقدية التي قام بها المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والمعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان أكرم المجدوب، قوميسير عام الدورة الجديدة، بحضور د. وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعضو اللجنة العليا للملتقى، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة. حيث تفقد الحضور الأعمال الفنية المنجزة، والتي عكست مدى التميز والإبداع الذي شهده السيمبوزيوم هذا العام، بموقع العمل بجوار متحف النوبة بعد التجديدات الجارية لتطويره، والذي تبلغ مساحته ١٤٠٠ متر مربع تقريبًا على مستويين.

يتحول الموقع بعد الانتهاء من السيمبوزيوم إلى معرض للأعمال الفنية النحتية. كما استعرض الحضور أعمال تطوير الموقع، التي تم إنجازها بالتوازي مع نشاط السيمبوزيوم، بعد حصول وزارة الثقافة على حق الانتفاع بالأرض من محافظة أسوان، مما يتيح تحول الموقع إلى معرض دائم للأعمال النحتية الفنية طوال العام.

في فعاليات حفل الختام، بدأ المعماري حمدي السطوحي كلمته بإبلاغ تحيات د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لكل الحضور، ثم استعرض العلاقة الفريدة بين الفنان وكتلة الجرانيت، مؤكدًا أن دور الفنان هو الكشف عن الجمال الكامن داخل الحجر، ومساعدته قطعة الجرانيت لتصبح عملًا فنيًا مميزًا. كما أشار إلى أهمية استثمار النجاح الذي حققه السيمبوزيوم هذا العام من خلال أنشطة وورش فنية ممتدة على مدار العام، وهذا ما سيسعى الصندوق إلى تحقيقه مع باقي الشركاء، مثمنًا دور محافظة أسوان التي كان لها أثر كبير في نجاح هذه الدورة.

من جانبه، ألقى المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، كلمة نيابة عن اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أكد فيها على أهمية السيمبوزيوم كحدث ثقافي وفني عالمي يعزز مكانة أسوان كمركز للإبداع الفني، كما أشار إلى جهود المحافظة في دعم هذا الحدث وتطوير المتحف المفتوح ليصبح وجهة سياحية وفنية رائدة.

وفي كلمته، أعرب المعماري أكرم المجدوب، القوميسير العام، عن فخره بنجاح دورة هذا العام، مشيدًا بتفاني الفنانين والمنظمين الذين ساهموا في خروج الحدث بصورة مشرفة.

واختُتم الحفل بتكريم الفنانين المشاركين والعمال المساعدين، تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في إنجاح هذه الدورة وإثراء المشهد الفني المصري والدولي، وتم التأكيد على الدور الحيوي للسيمبوزيوم في استلهام روح الحضارة المصرية القديمة وتجديدها عبر رؤى فنية معاصرة.