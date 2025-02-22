افتتاح معرض ضي الزمالك الثاني للفنانين التشكيليين العرب غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 12:31 مساءً - ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء غد الأحد، معرض جاليري ضي الزمالك الثاني للفنانين التشكيليين العرب، بمشاركة 100 فنان مصري وعربي، وتستمر فعالياته حتى 28 مارس المقبل.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل، إن معرض الفنانين العرب يمثل ملتقي مصغرا وتواصلا عربيا حميما يبدأ وينتهي في أيام معدودات، لكن تأثيره يبقي طويلا في الذاكرة العربية الحافلة بمرات ليست قليلة من التلاقي والتواصل.

وأضاف قنديل، أن المعرض يعد تظاهرة تشكيلية كبري للفن العربي بمختلف توجهاته، وعرسا ثقافيا تتألق فيه أعمال كبار الفنانين في التصوير والنحت والرسم والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والخزف، داعيا جمهور الفن التشكيلي وطلاب كليات الفنون إلى الحضور والالتقاء بهذه الكوكبة من الفنانين العرب والاستمتاع بأعمالهم وتبادل الخبرات معهم.

وتتصدر المعرض أعمال علامة الفن المصري المعاصر حامد عبد الله ضيف شرف المعرض، بحسب تأكيد الدكتور محمد هشام مدير قاعات ضي الزمالك، مشيرا إلى عقد فعاليات متعددة مصاحبة للمعرض العربي الكبير.

ويشارك في معرض جاليري ضي الزمالك الثاني للفنانين التشكيليين العرب نخبة من كبار التشكيليين إلى جانب عدد من المواهب الفنية الناشئة التي يدفع بها أتيليه العرب إلى الساحة التشكيلية، ومن بين الفنانين العرب المشاركين يوسف أحمد و بكر شيخون و عبدالله حماس و راشد دياب و حكيم جماعين و عبدالله إدريس و عبد الرحمن المغربي ومحمد الغامدي وعبده عريشة وفهد السليمان وبالود البالود و علا حجازي و أميرة مناح و ريما المزين و لينه المالكي.

كما يشارك في المعرض من مصر الفنانين عبدالغفار شديد ومحمد عبلة وعصمت داوستاشي وسيد سعد الدين ورضا عبد السلام والسيد عبده سليم وطارق زبادي وصلاح حماد وعلي حبيش ومحمد الناصر وطارق الكومي ونازلي مدكور.