سلمى أبوضيف : الرضاعة الطبيعية مؤلمة ولا تتوفر الكثير من المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:28 صباحاً - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن الصعوبات التي واجهتها مع ابنتها صوفيا، بشأن الرضاعة الطبيعية، موضحة أنه لا تتوفر الكثير من المساعدات بخصوصها.

وكتبت سلمى، عبر حسابها علي إنستجرام: "الناس يتحدثون عن الحمل وما بعد الولادة، لكن نادرًا ما يتطرقون لتجارب الرضاعة الطبيعية،إنها تجربة مؤلمة، ولا تتوفر الكثير من المساعدات إلا إذا طلبتها بنفسك أو زرت استشاري رضاعة، وهو ما لم أجد فيه الكثير من الدعم، يجب أن نناقش هذا الموضوع أكثر، ونُعِد أنفسنا نفسيًا وجسديًا لهذه المرحلة، لتجنب مشكلات مثل التهاب الثدي وغيرها من الصعوبات".