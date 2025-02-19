الدكتوراه للباحث عبد العليم الحكمي من جامعة إب
أقيمت صباح أمس بجامعة إب المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبدالعليم محمد عبدالله الحكمي، الموسومة بـ"الأوقاف الإسلامية وأثرها على الحياة العلمية والاجتماعية في عهد الدولة الرسولية ٦٢٦- ٨٥٨ هجري ١٢٢٨- ١٤٥٤م دراسة تاريخية".
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:
الأستاذ الدكتور محمد السروري رئيسا ومناقشا خارجيا جامعة صنعاء
الأستاذ الدكتور علي بركات عضوا ومشرفا على الاطروحة
الأستاذ الدكتور عبدالسلام الصباري عضوا ومناقشا داخليا
وعقب المناقشة أقرت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي.
حضر المناقشة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نصر الحجيلي ونائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالله الفلاحي والنائب للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور فؤاد حسان والنائب لشؤون الطلبة الأستاذ الدكتور أحمد أبو لحوم وأمين عام الجامعة الأستاذ عبدالملك السقاف وعميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي وكوكبة من الباحثين.
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