قصور الثقافة تعلن قبول 65 موهبة جديدة باختبارات ”ابدأ حلمك” بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:31 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اختبارات مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الإسماعيلية، والمعني بإعداد الممثل الشامل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أقيمت الاختبارات بقصر ثقافة الإسماعيلية على مدار ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة 263 متسابقا من مختلف الفئات العمرية، في مجالات: التمثيل، الإلقاء، الديكور، الإخراج، الرقص، الغناء، والدراما، بحضور لجنة متخصصة ضمت كل من الناقدة د. لمياء أنور، السينوغراف د. عمرو الأشرف، المخرج محمد جبر، الكيروجراف مناضل عنتر، الموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد حامد المدير الإقليمي للمشروع.

أسفرت النتائج عن قبول 65 موهوبا للانضمام إلى المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة المقامة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك لصقل مواهبهم، وتدريبهم على فنون الأداء المسرحي المتنوعة.

مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الإسماعيلية، نفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، المدير التنفيذي للمشروع، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتشمل الورشة تدريبا شاملا في المجالات سالفة الذكر، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين، تستمر لمدة 6 أشهر، يتم خلالها إعداد المتدربين لتقديم عرض مسرحي ختامي.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح، وتقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات: أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.