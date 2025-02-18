أصالة تنتصر في معركة "60 دقيقة" على YouTube  أعلن أنس نصري شقيق النجمة أصالة عن عودة أغنية 60 دقيقة عبر قناتها على YouTube بعدما حذفها المنتج والمخرج طا إقرأ المزيد

أعلن أنس نصري شقيق النجمة أصالة عن عودة أغنية "60 دقيقة" عبر قناتها على YouTube، بعدما حذفها المنتج والمخرج طارق العريان، زوجها السابق.

كتب أنس نصري عبر حسابه بموقع Facebook: "اليوم هو يوم استعادة الحق، يوم انتصار الفن على العرقلة والتحديات. بعد أسابيع من الغياب القسري، عادت أغنية “60 دقيقة حياة” إلى منصة يوتيوب، مستردةً مكانها الذي تستحقه في وجدان الجمهور العربي. هذه الأغنية، التي ولدت من جهد كبير وتعب لا يوصف، ليست مجرد عمل فني، بل هي جزء من تاريخ موسيقي صنعناه أنا وأختي أصالة، الصوت العظيم الذي لا يقبل التشكيك".

وأضاف أنس نصري: رغم المناوشات والتدخلات التي حاولت طمس هذا النجاح، إلا أن الحقيقة تفرض نفسها دائمًا، ولا يمكن إخفاء صوت الحق طويلًا. ما حدث اليوم ليس مجرد إعادة أغنية، بل هو إثبات أن العمل الجاد والتفاني لا يمكن أن يُطمس أو يُلغى بقرار فردي.

أنا سعيد بهذا اليوم، سعيد بعودة عمل استثمرنا فيه القلب والروح. لا أعلم ما قد تحمله الأيام القادمة من محاولات لعرقلة هذا النجاح، ولكن ما أعلمه يقينًا أن الفن الحقيقي لا يُمحى.

وكان طارق العريان بعدما حذف "60 دقيقة حياة"، كشف أن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، وقال العريان في تصريحات خاصة من مكتبه الإعلامي أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه ورق رسمي يثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

كما أضاف العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوق الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.

واستكمل العريان في بيانه أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونوية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال وكان أول رد من يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".

يذكر أن أغنية "60 دقيقة حياة" كانت من صمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة وظهر للنور منذ تسع سنوات وضم عشر أغنيات من بينها "ملهمته الوحيدة" و"خانات الذكريات"، وحققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها من وقتها ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع رغم مطالباته ومحاولاته العديدة لذلك، ويسير حاليا على نهج الاتجاهات القانونية للمطالبة بحقوقه.