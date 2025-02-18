غدًا الأربعاء 19 فبراير…“عمنا.. صلاح جاهين” في طابور الصباح بالمدارس على مستوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:23 مساءً - و”صلاح جاهين.. شاعر الشعب” في جامعات دمنهور وطنطا وبورسعيد

في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، لبناء الوعي وغرس الهوية المصرية، تشارك المدارس على مستوى الجمهورية في احتفاء وزارة الثقافة بـ “عمنا صلاح جاهين”، المقرر له غدًا الأربعاء 19 فبراير، بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية بجميع المدارس للحديث عن الراحل صلاح جاهين، كأحد رموز الفكر والإبداع المصري.

وفي إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تشارك عدد من الجامعات المصرية في هذا الاحتفاء، حيث تنظم جامعات “دمنهور” برئاسة الدكتور إلهامي طرابيه، و”طنطا” برئاسة الدكتور محمد حسين محمود، و”بورسعيد” برئاسة الدكتور شريف صالح، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية للتأكيد على أهمية الثقافة والفنون في تعزيز الهوية المصرية وترسيخ الدور التنموي والمجتمعي للجامعة.

وتقرر أن يكون المحور الرئيسي للفعاليات حول “صلاح جاهين.. شاعر الشعب”، حيث يسلط الضوء على حياته وأعماله، ودوره البارز في الحركة الثقافية والفنية المصرية، ومساهماته في تشكيل الوعي في فترة من التاريخ المصري كانت مليئة بالتحديات، على أن يشارك فيها عدد من الشخصيات الثقافية البارزة المُرتبطة بصلاح جاهين، وأن تكون الدعوة عامة لجميع الطلاب والمهتمين بالثقافة والفنون.