افتتاح معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:27 مساءً - في إطار التعاون المستمر بين جامعة الأزهر والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بالثقافة ونشر الوعي؛ افتتحت الدكتورة سعيدة صبح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية يوم الأحد 16 من فبراير 2025م، معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقر الكلية، وسط أجواء احتفالية يملؤها الحماس والنشاط.

شهد حفل الافتتاح حضور الأستاذ محمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة المصرية رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب، والأستاذ أسامة محمد أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر، والأستاذ أحمد فتحي أحمد، مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر، والأستاذ صلاح سالم، مدير التسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين أكدوا أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية، ودعم الحركة العلمية داخل الجامعة.

وفي تصريح لها أكدت عميدة الكلية أن المعرض يضم مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب، تشمل سلاسل تراثية في مختلف التخصصات، إلى جانب كتيبات علمية، وأدبية، وتاريخية، واجتماعية، متاحة بأسعار رمزية تناسب الجميع، مما يعزز نشر الثقافة والمعرفة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت إلى أن المعرض شهد إقبالًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالبات، مما يعكس مدى حرص المجتمع الأكاديمي على الاستفادة من هذا الحدث الثقافي المتميز.

وقد أشاد الحضور بالإقبال الكبير على المعرض، مؤكدين أهميته في إثراء الحياة الفكرية والعلمية داخل الجامعة، وتعزيز دورها في نشر الثقافة والوعي بين الطلاب.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري؛ ليتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب والباحثين للاستفادة من محتوياته القيمة.