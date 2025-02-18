عروض فنية وتكريم للموهوبين .. قصور الثقافة تختتم فعاليات القافلة الثانية بقرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 12:31 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية الثانية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، بقرية "كفر صراوة" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والفني بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

انطلقت فعاليات اليوم الختامي والمنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمجموعة من الورش الفنية المتنوعة، شهدتها مدرسة صراوة الإعدادية المشتركة، بمشاركة لفيف من الفنانين والمتخصصين، منها ورشة تلوين بإشراف محمد اللول ووائل شهاوي، تصميم فانوس بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها تنفيذ أحمد علام، بجانب ورشة طباعة بالاسنتسل، وورشة كروشيه تنفيذ نادية وإيمان محمد، وأخرى لعمل مشغولات يدوية بالخرز تدريب بسمة لبيب، ونادية محمد.

كما أقيم لقاء للتعريف بدور القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن، أعقبه فقرة رسم على الوجه تنفيذ حسن البنا ومجموعة من الخدمة العامة لمركز شباب كفر صراوة، وفقرة اكتشاف مواهب وتوزيع جوائز عينية على الطلاب المتميزين.

واختتمت الفعاليات بمجموعة من الأغاني الوطنية قدمها طلاب المدرسة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

القافلة نفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة المنوفية، برئاسة ربيع حسنين، بالتعاون مع مجلس مدينة أشمون ومركز شباب كفر صراوة.