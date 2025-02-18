وفاة الشاعر أمل الطائر بعد صراع طويل مع المرض والدفن بالشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:25 صباحاً - توفي منذ قليل الشاعر أمل الطائر ، بعد صراع طويل مع المرض، ومن القرر تشييع جنازته بمسجد أمام مستشفى البكرى العام والدفن بالشرقية والعزاء بالمقابر.

الشاعر أمل الطائر قدم ما يزيد عن 1000 أغنية ، و حقق نجاحا كبيرا فى مجال الأغنية الشعبية ومنها التعاون مع حكيم الذى ،والذي قدم معه عدد من الأغاني ، ومنها "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بينى وبينك الحق عليه، أبوسه" وغيرها من الأغانى.

كما نتج عن تعاون الشاعر الراحل أمل الطائر مع المطرب الشعبي عبد الباسط حموده عدد من الأغاني المميزة ، ومنها “ أديني قليك ” و “ أنا مش عارفني ” .