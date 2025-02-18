على هامش مشاركته في ”المنتدى السعودي للإعلام”..رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وزير الإعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:28 صباحاً - التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، وذلك على هامش مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام".

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامي بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.

وأشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا ضرورة التعاون العربي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية.

وأوضح أهمية التعاون للوصول إلى عمل عربي مشترك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأجنبية التي تبث أفكار غريبة عن العادات والتقاليد، وكذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي.

وأكد سلمان الدوسري، حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية متفردة وهي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها وهناك توافق تام فى مختلف القضايا.