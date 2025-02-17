 رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه الجديد "رامز إيلون مصر" كشف النجم رامز جلال عن اسم برنامجه الجديد في شهر رمضان المقبل. ونشر رامز جلال عبر صفحته الرسمية في موقع إكس إقرأ المزيد

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كشف النجم رامز جلال عن اسم برنامجه الجديد في شهر رمضان المقبل. ونشر رامز جلال عبر صفحته الرسمية في موقع "إكس" البوستر الخاص بالبرنامج، الذي يحمل اسم "رامز إيلون مصر".
وظهر رامز جلال على بوستر البرنامج في زي رائد فضاء، على متن صاروخ ينطلق بين الكواكب، وتميزت إطلالته بالشعر الأصفر، وفانوس رمضان.
وكتب رامز جلال في التعليق على بوستر برنامج "رامز إيلون مصر": بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين. بعون الله رامز ايلون مصر في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".
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