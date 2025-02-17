كارمن سليمان تفاجئ جمهورها بإنجابها توأم فاجأت الفنانة كارمن سليمان جمهورها وكشفت أنها رزقت بتوأم بنات.كانت كارمن سليمان أعلنت أنها أنجبت دون الكشف عن إقرأ المزيد

فاجأت الفنانة كارمن سليمان جمهورها وكشفت أنها رزقت بتوأم بنات.

كانت كارمن سليمان أعلنت أنها أنجبت دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ولم تعلن أنهما توأم، وكتبت: "عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته".

ثم ظهرت كارمن سليمان في فيديو مع زوجها مصطفى جاد وهما يحملان الطفلتين وكشفت أنها اختارت لهما اسم "تاليا" و"تمارا".

يذكر أن كارمن أعلنت خبر حملها الثاني في 3 ديسمبر الماضي بطريقة مميزة عبر حسابها في "إنستغرام". حيث ظهرت برفقة زوجها مصطفى جاد، وهي تستعرض حملها بابتسامة من القلب.