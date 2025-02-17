البيت الفني للفنون الشعبية يحتفي بأم كلثوم باستعراض “الحب كله” وحفل غنائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، باعتبار عام 2025 عامًا للاحتفال بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية عرضًا فنيًا مميزًا ضمن فعاليات شهر فبراير.

يُقام الحفل تحت عنوان “أم كلثوم.. الحب كله”، ويجمع بين إبداع فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، في استعراض من إخراج تامر عبد المنعم وتصميم محمد قذافي، يجسد من خلاله فنانو الفرقتين الإرث الفني الخالد لكوكب الشرق برؤية استعراضية تمزج بين الرقصات التعبيرية واللوحات البصرية .

ويُحيي النجم الكبير علي الحجار الفصل الثاني من الحفل مقدمًا مجموعة من روائع أم كلثوم بالإضافة إلى عدد من أغانيه الشخصية ، ليضيف لمسة غنائية استثنائية إلى الأمسية، ويأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن مع ألحان العمالقة وكلمات الشعراء الكبار.

يُقام الحفل يوم الخميس 20 فبراير 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح البالون بالعجوزة