وزارة الثقافة تفتتح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 12

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 11:32 صباحاً - أسوان تحتضن فنون العالم احتفالا بتعامد الشمس وسط إقبال جماهيري غفير

افتتحت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، بمسرح فوزي فوزي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع محافظة أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

شهد الحفل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ود. رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، وبحضور د. عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، ود. لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، والعديد من الإعلاميين والصحفيين.

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في كلمته، رحب اللواء إسماعيل كمال بالحضور، قائلا: "أرحب بكم على أرض أسوان الطيبة، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وأتقدم بالتهنئة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ضمن فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، والذي أصبح أحد أبرز المهرجانات التي تقام على أرض زهرة الجنوب خلال السنوات الأخيرة، ليضيف زخما فنيا وثقافيا وسياحيا لأسوان، مركز تلاقي الحضارات والثقافات والفنون".

وتوجه المحافظ بالشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية على جهودهم الواضحة في إنجاح فعاليات المهرجان، متمنيا قضاء أوقات سعيدة على صفحة نيل أسوان الخالد، وسط الطبيعة الساحرة والمعابد والمتاحف والمراكز الثقافية المتنوعة.

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