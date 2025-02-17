القومي للترجمة يحتفي بـ ”عمنا صلاح جاهين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 11:32 صباحاً - ينظم المركز القومي للترجمة فى الواحدة ظهر الأربعاء 19 فبراير، احتفالية كبرى فى محبة "عمنا.. صلاح جاهين"، بحضور أسرته الشاعر الكبير بهاء جاهين والسيدة أمينة جاهين والشاعر الكبير أمين حداد والفنانة سامية جاهين، وبمشاركة عدد كبير من المترجمين والمفكرين، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بساحة دار الأوبرا المصرية .

ويأتي هذا النشاط فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين يوم 19 فبراير، برعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقديرًا لدور جاهين البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية تحت عنوان "عمنا.. صلاح جاهين".

وأشارت الدكتورة كرمة سامي مدير المركز، أن الاحتفالية تبدأ بشرح الموسيقار منير الوسيمي لترجمته بالتوزيع الموسيقي لمضمون رباعيات صلاح جاهين التي لحنها سيد مكاوي وغناها علي الحجار، كما تتضمن الاحتفالية جلسة بحثية يديرها الدكتور مصطفى رياض، تتناول فيها الدكتورة لبنى عبدالتواب ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عناني لقصيدة "على اسم مصر" واستعراض أهم مناطق الجمال والرؤى الإنسانية للنص والترجمة وكيف اجتهد عناني ليتكافأ النص الإنجليزي مع روعته في اللغة العربية، إلى جانب عرض من الدكتورة آمال الحضري لترجمة جديدة لرباعيات صلاح جاهين باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاشارة إلى دراسة الأديب الكبير يحيى حقي عنها، وتقدم الباحثة أميرة السمني لصور ترجمة صلاح جاهين لحسه الوطني وتجسدها في القصائد والكاريكاتير.

وحبا لأشعار صلاح جاهين الرائدة وامتنانا له ولما حققته في تشكيل الوعي في فترة من التاريخ المصري كانت مليئة بالتحديات، يقرأ عدد من المترجمين الشباب في الاحتفالية أشعار جاهين بترجماتهم لها من العربية إلى الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية، ومن بينهم مجموعة من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس تحت اشراف الدكتور وليد عبدالله.