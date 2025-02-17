الفنان عمرو سعد: اللي بيعمل الترند فالصو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 10:31 صباحاً - وجه الفنان عمرو سعد رسالة حادة تحدث فيها عن الفرق بين القيمة الحقيقية والنجاح الزائف، مؤكدا أن الإنسان هو من يصنع اسمه وقيمته، وذلك قبل أيام من عرض مسلسله "سيد الناس" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 .

وقال عمرو سعد، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البراند ما بيعملش بني ادم، البني آدم هواللي بيعمل البراند واللي يعمل الترند اصلي بس اللي بيعمله الترند فالصو".

وأضاف عمرو سعد: "والفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة فبلاش يا صاحبي تدور على قيمتك بره عنك علشان الراجل القيم المأصل قيم بنفسه وعملة وحب واحترام الناس مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير".

يذكر أن عمرو سعد، ينافس في الموسم الرمضاني بمسلسل «سيد الناس» الذي تدور أحداثه في إطار شعبي كذلك، حيث تنقلب حياة«جارحي» والذي يجسد شخصيته عمرو سعد، تمامًا بعد وفاة والده، يجد نفسه أمام مستقبل مجهول، مع ثروة ضخمة وماضٍ مليءبالأسرار.وفي الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه.