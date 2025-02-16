بدفيليه نهري وعروض مبهرة.. وزارة الثقافة تطلق الدورة 12 لمهرجان أسوان الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:29 مساءً - انطلقت صباح اليوم الأحد، أولى فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، ضمن برامج وزارة الثقافة.

شهد انطلاق الفعاليات المهندس عمرو لاشين، نائب محافظة أسوان، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، إيمان حمدي، مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، تغريد كامل، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات، ويوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بدفيليه نهري بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية، منها 14 فرقة أجنبية وعربية ، تمثل دول فلسطين، الهند، الصين، صربيا، بولندا، بنما، ليتوانيا، اليونان، سريلانكا، كولومبيا، سلوفاكيا، التشيك، تونس، والجزائر، إلى جانب 12 فرقة مصرية، وهم أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، الأنفوشي، العريش، توشكى، الوادي الجديد، الشرقية، مطروح، بورسعيد للفنون الشعبية بالإضافة إلى فرقتي التنورة التراثية، وحلايب للفنون التلقائية.

تخلل الديفليه عروضا فنية واستعراضات فلكلورية لجميع الفرق على أسطح المراكب المزينة بأعلام الدول المشاركة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

هذا ويقام حفل افتتاح المهرجان في السابعة مساء اليوم، على مسرح "فوزي فوزي" بكورنيش أسوان، ويخرجه الفنان هشام عطوة، وتقدم الفرق عروضها الفنية بدءا من غد الاثنين وحتى ١٩ فبراير في ١٨ موقعا بالمحافظة.

وتتواصل الفعاليات يوم 21 فبراير مع حفلين بمدينة أبو سمبل، لجميع الفرق المشاركة، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل في الخامسة والنصف مساء، والثاني بمسرح سوق مدينة أبو سمبل في التاسعة مساء.