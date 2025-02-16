الاربعاء: ”كوكب الشرق النسائية” تحيي حفلًا موسيقيًا بمتحف أم كلثوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:29 مساءً - بمناسبة إحتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الخمسين لرحيلها.. يستضيف متحف أم كلثوم بالمنيل، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًا لفرقة "كوكب الشرق النسائية"، في السابعة مساء الأربعاء القادم (19 فبراير).

تعد الفرقة، التي أسستها الدكتورة مها العربي، واحدة من أبرز التجارب النسائية في الموسيقى العربية، حيث تضم 30 عازفة ومطربة من طالبات المعهد العالي للموسيقى العربية وأساتذته. قاد الفرقة عدد من كبار الموسيقيين، من بينهم المايسترو عطية شرارة، المايسترو عماد عاشور، والدكتور محمد عبد الستار، الذي يقود الحفل الحالي، بمشاركة عازفة القانون د. مها العربي، وإشراف فني للدكتور عاطف إمام.

يتضمن الحفل تقديم مختارات من روائع الطرب العربي والموشحات التي تتناسب مع الأداء النسائي، منها: "من حبي فيك يا جاري"، "افرح يا قلبي"، و"خفيف الروح"، بأصوات مجموعة من المطربات المتميزات، من بينهن: ريهام رضا، نهى المصري، منيرة سمير، مريم هاني، فاطمة متى، لميس أمين، إيمان منصور، وأسماء الدسوقي.