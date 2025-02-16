دار الكتب تنظم ورشة لأشعار صلاح جاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:29 مساءً - ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة أ.د. أسامة طلعت بعمنا.. صلاح جاهين، نظم اليوم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس ورشة إلقاء لأشعار صلاح جاهين بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة أ. أحمد عبد العليم.

أدار الورشة الكاتب أحمد زحام بحضور الشاعر سعيد الصاوي ومجموعة من المبدعين الصغار، وهم:

عبد الرحمن ماهر، سارة وياسين السيد رجب، طلال حمدي، أحمد ومحمد الطحلاوي، وشارك بالورشة مجموعة من الأطفال طلاب مدرسة يوسف جاد الله بالهرم ضمن نشاط الرحلات الثقافية التى ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل