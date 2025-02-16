تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 10:28 صباحاً - تداول عدد من جمهور الفنان تامر حسني، مقطع فيديو من الحفل الغنائي الذي أحياه أول أمس الجمعة، في القاهرة الجديدة ضمن حفلات عيد الحب.

وظهر تامر حسني، في الفيديو مع فتاة صعدت له على المسرح، لتغني معه، لكنه تفاجئ بأنها تتحدث أسباني، ليرد عليها تامر، ضاحكا: «جايبة منين الثقة اني هرد بالاسباني».

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائيًا رائعًا مساء الجمعة 14 فبراير، بمناسبة احتفالات عيد الحب، في أجواء مليئة بالفرح والطاقة الإيجابية.

قدم تامر عرضًا مميزًا على مسرح الحفل، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي عبّر عن حبه الكبير له.

وحرص تامر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بلحظات من الحفل، حيث نشر صورًا مميزة تعكس روح الاحتفال.

كما خصّ الحضور والشباب المنظمين بكلمات شكر وتقدير، مؤكدًا على أن الحفل كان من أجمل حفلاته على الإطلاق بفضل التنظيم الرائع والحضور المتفاعل.