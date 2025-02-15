الأكاديمية المصرية للفنون بروما تنظم حفل ”ليلة حب” بمشاركة فنانين من اليونان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:32 مساءً - قالت الدكتورة رانيا يحيى مديرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما إن الروابط بين مصر وإيطاليا عميقة وكذلك مع دولة اليونان حيث تربطنا علاقات مشتركة وخصائص متشابهة وسمات متقاربة تجمع دول البحر المتوسط .

جاء ذلك خلال الحفل الموسيقي الغنائي الذي أقامته الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية تحت عنوان "ليلة حب " للفنانة اليونانية السوبرانو انستاسيا زانييس بمصاحبة عازفة البيانو الإيطالية روزالبا لابريزنتاسيونى.

‏ تضمن الحفل عددا كبيرا من الأغنيات العاطفية من أفلام السينما العالمية في إطار احتفالات أعياد الحب في دعوة لنشر المحبة بين الجميع ، ‏يأتي هذا الحفل ضمن أنشطة الموسم الفني والثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما في إطار التبادل الثقافي بين مصر والدول الأوروبية من خلال التعاون المشترك والتأكيد على دور الفن والموسيقى في تخطي وتجاوز كافة الحواجز وإعلاء قيمة المشاعر الإنسانية .

وعبرت الدكتورة رانيا يحيى اليوم /السبت/ عن سعادتها للتعاون المشترك مع الفنانيين الأوربيين الذى يؤكد تقديرهم الدائم لمصر ومحبتهم الكبيرة لثقافتها وتاريخها العريق.

حضر الحفل بعض أعضاء السفارة المصرية وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية وعدد من الفنانين و ممثلى السفارة اليونانية و لاقى الحفل إعجاب الجمهور الذين أشادوا بالحفل وتفاعلوا بالغناء والتصفيق ‏مع الأغنيات المقدمة في الحفل.

‏وفي ختام الحفل قدمت د.رانيا يحيى مدير الأكاديمية درع الأكاديمية وشهادة التقدير للفنانين المشاركين وقدمت لهم الورود تعبيرا عن المحبة وتقديرا لفنهم.