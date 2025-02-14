أحمد جمال: خطبت فرح الموجي بعد ساعة واحدة من أول لقاء تحدث المطرب أحمد جمال عن تفاصيل ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي نجمة The Voice Kids قائلا: قررت خطبته إقرأ المزيد

تحدث المطرب أحمد جمال، عن تفاصيل ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي، نجمة «The Voice Kids»، قائلا: «قررت خطبتها بعد لقاء واحد، وأخطف خطوبة مع أغنية جديدة ونبدأ العام الجديد ببداية سعيدة".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج معكم منى الشاذلي: أنه تعرف على فرح بعد أن أصبحت شابة، ولم يشاهدها في برنامج «The Voice Kids»، أو يعرف أنها مطربة، قائلا «كل هذه الأشياء كانت مفاجآت اكتشفتها».

وأوضح أحمد جمال أن بداية الإعجاب، بدأت بدعوة من صديق مشترك لهما على «عزومة»؛ لكنها تأجلت لاعتذارها عن الحضور، مضيفا: «أنا كنت في الطريق ورجعت بسببها، وبعد ثلاثة أيام، التقينا في العزومة، في خلال ساعة كنت حسمت القرار أثناء الأكل.

وتابع: بعد العزومة، كلمت صديقي المشترك وسألته فرح مخطوبة؟ قال لي إنه لا يعرف، قلت له أنا قررت أخطبها ولما تعرف بلغني، مشيرا إلى أن صديقه كان متفاجئا ومصدوما من سرعة قراره.

وذكر أن خطيبته هي ابنة الموسيقار حمادة الموجي، لافتا أنه يعرفه شخصيًا وعمل معه في السابق، مضيفا: فضلت الموضوع يكون بطريقة غير مباشرة من خلال صديق، لأني لا أجيد التحدث في هذه المواقف.

من جانبها، قالت الفنانة الشابة فرح الموجي، إنها لم تكن تتوقع ولم تشعر بالإعجاب من جانبه خلال اللقاء، متابعة: كنت متفاجئة ولم أتوقع قراره، خاصة وأنه لم يظهر عليه أي مشاعر إعجاب.