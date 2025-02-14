هند صبري تكشف تفاصيل تعاونها الأول مع أحمد حلمي كشفت الفنانة هند صبري تفاصيل تعاونها الأول مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد وصفته بالمفاجأة وتكتمت تماما سرد إقرأ المزيد

كشفت الفنانة هند صبري تفاصيل تعاونها الأول مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وتكتمت تماما سرد قصته مؤكدة أنها غير مسبوقة.

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج «الراديو بيضحك» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى: متشوقة جدًا لتجربتى مع أحمد حلمى خاصة إنه الوحيد اللى لسه ما اشتغلتش معاه يعني اشتغلنا انا وكريم عبد العزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدى اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي اللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما اقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه.

وتحدّثت هند صبري خلال اللقاء عن فيلم الفيل الأزرق وإعجاب الفنانة منة شلبي بالدور قائلة: منة شلبي كلمتني، وهي غارت من الشخصية اللي قدّمتها في فيلم الفيل الأزرق 3 وده اللي بيحصل معانا كفنانين وبنعتبرها غيرة بتعلي الشغل.

أضافت: أنا اوقات ببقى بتفرج على أدوار واقول الله ياريتني مكانها لكن بعد تفكير بنكتشف أن الدور ده مكنش هينجح غير بالفنانة اللي عملاه لانها بتكون لائقة عليه جدا والغيرة دي بتكون إيجابية وبتخلينا نقدم دايما الأفضل.

وتحدثت هند صبري عن إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسلها الشهير “البحث عن علا”، قائلة: حتى الآن لا يوجد شيء جديد، وأنا لست من هواة العمل على أجزاء جديدة من الأعمال بشكل كبير، ولكن لا أعلم ما تخبئه السنين.

وأضافت: علا شخصية بحبها جدًا وأصبحت أنا بكل تأكيد، فقد عشت معها نجاحات عديدة، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا.