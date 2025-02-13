أول ظهور لسلمى أبو ضيف بعد ولادة ابنتها صوفيا نشرت سلمى صورة لها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام وكان واضح عليها ملامح التعب والإرهاق وكتبت تعلي إقرأ المزيد

نشرت سلمى صورة لها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، وكان واضح عليها ملامح التعب والإرهاق وكتبت تعليقاً قالت فيه "ليالي لا تعد بلا نوم، تبدو كأنها مثل ليالي التصوير، بالإضافة إلى الرضاعة دون تناول القهوة والكافيين".

الجدير بالذكر أن سلمى أبو ضيف أعلنت عن اسم طفلتها الأولى بطريقة مختلفة، فلم تتبع الطرق المعتادة للكثير من النجوم والنجمات للكشف عن أسماء أطفالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، إذ أضافت سلمى أبو ضيف إلى حسابها الرسمي على إنستغرام لقب "أم صوفيا" بجانب مهنتها كممثلة.

ووقتها تفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذا الخبر، وقدموا لها التهاني بميلاد طفلتها الأولى وتمنوا لها حياة هادئة ومميزة مع عائلتها.

يشار إلى أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف الفنية كانت مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض رمضان الماضي 2025، وشاركها في بطولته ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

على جانب آخر تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في فيلم " هيبتا2" وتأتي تحضيرات الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد مرور 8 سنوات على إنتاج الجزء الأول منه والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، ومن المفترض أن يتم التصوير خلال الأشهر المقبلة.