روان بن حسين تستاء من غياب أصدقائها بعد إصابتها

رياض - احمد صلاح - عبّرت الفاشينيستا الشهيرة روان بن حسين عن استيائها وحزنها الشديدين بسبب تجاهل أصدقائها لها بعد تعرضها لإصابة خطيرة خلال ممارسة التمارين الرياضية، مما أدى إلى كسر في إحدى فقرات ظهرها. وقد ظهرت روان في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "سناب شات"، حيث بدت مستلقية على ظهرها، متحدثة بأسى عن الأيام الصعبة التي مرت بها بعد الحادث.

وأعربت روان عن خيبة أملها الكبيرة بسبب غياب أصدقائها وعدم سؤالهم عنها، حيث قالت بسخرية تحت عنوان "فعلاً الصديق وقت الصديق": "وينهم ما شفت إلا غبرتهم". هذا التصريح أظهر مدى الألم النفسي الذي تعانيه روان بالإضافة إلى الألم الجسدي الناتج عن الإصابة.

ورغم الإصابة المؤلمة، نشرت روان صوراً لها وهي ترتدي فستاناً أنيقاً باللون البيبي بلو، حيث تمكنت من إخفاء مشد الظهر الذي ترتديه. وعلّقت بعفوية على الصور قائلة: "لا أعلم كيف تمكّنت من إخفاء مشدّ الظهر بفستان بحجم xs"، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها الذين عبّروا عن تعاطفهم وتمنوا لها الشفاء العاجل.

يُذكر أن روان تعرضت للحادث الأسبوع الماضي أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث سقطت على الأرض ونُقلت سريعاً إلى المستشفى. وبعد الفحوصات، تبين أنها أصيبت بكسر في فقرة بالظهر. وحرصت روان على توثيق تجربتها ومشاركتها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أظهر شجاعتها وتفاؤلها رغم الظروف الصعبة.

هذه الحادثة أثارت العديد من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعون عن دعمهم لروان وتمنوا لها الشفاء العاجل. كما أشار الكثيرون إلى أهمية وجود الأصدقاء في الأوقات الصعبة، مما أضاف بعداً إنسانياً إلى القصة.