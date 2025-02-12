شاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها، من كواليس برنامج "نجوم الغد". وظهرت كارمن سليمان في جلسة التصوير بفستان أحمر أنيق يبرز حملها، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومحبيها. يذكر أن كارمن سليمان تشارك في لجنة تحكيم برنامج "نجوم الغد"، الذي يعرض عبر قناة SBC السعودية، وهو برنامج يهدف لاكتشاف مواهب الأطفال الغنائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارمن سليمان بفستان أحمر يبرز حملها في أحدث جلسة تصوير شاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.