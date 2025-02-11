ريم البارودي: أتمني غلق التيك توك في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ريم البارودي أن هناك فنانيين وفنانات كبار وصف أول يشترون اللايكات واللايفات ، لأن الوقت تغير بالنسبة لهم، وهناك من يفعل ذلك علي التيك توك وكل واحد عنده ظروفه واتعرض عليا ورفضت ويمكن غيري يكون محتاج واتمني ان يغلق " التيك توك " في مصر لإنه طلع علينا ناس واشكال غريبة جدا ونجد ان هناك من يحتفي بهم، واضافت ساخرة وأصبحنا نري الترند ولو المسلسل مش ترند يبقي مش ناجح، مشيرة إلى أنها ترفض الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.





واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليث ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة، عن شائعة اختطافها إلى أن:"شخص مريض طلع عليا شائعة بانني اتخطفت والشباب اللي بلا شغلة ولا مشغلة بقوا بيروحوا للسوشال ميديا".

وتابعت الفنانة ريم البارودي، أن:"شاب من محافظة أسوان طلع عليا شائعة بأنني اتخطفت، وبعد ذلك اعتذر من هذا الأمر واني مريضة، وقبلت اعتذار هذا الشاب".