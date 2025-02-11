رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات ”التعاون الإسلامي” يوزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:30 صباحاً - أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما حفل توزيع جوائز مسابقة "الفيلم المصري 2024"، وتوزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، حيث قام الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، بتوزيع الجوائز بمركز ثروت عكاشة للمؤتمرات بأكاديمية الفنون.

وقاز بمسابقة أفضل سيناريو: خالد منصور بالجائزة الأولى والمركز الثاني محمد الحسيني، عن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وتهدف مسابقة ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي والدرامي في مصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم رواد السينما المصرية "مئويات 2025"، والفائزين بجوائز الدولة في الفنون والعلوم الاجتماعية.

وكان ممدوح الليثي من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.