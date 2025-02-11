"حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بـ 'سندريلا كيوت': مسلسل إذاعي جديد في رمضان 2025 يكشف عن جانب جديد من شخصيتها!"

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة حورية فرغلي للظهور في عمل إذاعي جديد يحمل اسم "سندريلا كيوت"، والمقرر بثه على إذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان 2025.

المسلسل الإذاعي يأتي ليكون مفاجأة فنية من نوع خاص لجمهور حورية، حيث تلتقي مع الجمهور في شخصية صحفية لأول مرة، ما يضيف بعدًا جديدًا لأدائها الفني.

ويشارك حورية فرغلي في البطولة الفنان عمر خورشيد، الذي سيتقاسم معها الأدوار الرئيسية في هذا العمل المميز. وتستعرض الصور التي تم نشرها من كواليس المسلسل، أجواء من العمل الإبداعي الذي يركز على بناء الشخصيات وتفاصيل الحياة الصحفية بطريقة مشوقة.

وفي حديث سابق لها، كشفت حورية فرغلي عن أوقات صعبة في حياتها عبر بودكاست "دوبامين"، حيث استرجعت ذكريات مؤلمة وأخرى مليئة بالتحولات. تحدثت عن حادثة غيرت حياتها، جعلتها تتعرض لعملية جراحية صعبة وغيرت ملامح وجهها وصوتها. كما تطرقت في حديثها إلى فترة طويلة من معاناتها بعد الحادث، حيث كانت تفتقد حاستي الشم والتذوق، وهو ما أثر على حياتها بشكل كبير. وقالت حورية فرغلي: "مررت بفترة صعبة، لكن الحمد لله، عادت لي حاسة الشم بعد آخر عملية خضعت لها".

هذا التحدي الشخصي والمهني، لا شك أنه سيضيف إلى شخصية حورية فرغلي في مسلسل "سندريلا كيوت" الكثير من العمق والتعاطف من جمهورها. فرغم الصعوبات التي مرّت بها، تظل حورية رمزًا من رموز العزيمة والإصرار في صناعة الفن، وهي تسعى دومًا لتقديم الجديد والمميز.

العمل الإذاعي سيكون إضافة قوية إلى مسيرة حورية، التي أثبتت دائمًا قدرتها على التغيير والتجديد في مختلف الأدوار الفنية، في الوقت الذي تجذب فيه أذهان جمهورها بأدائها العفوي والشخصي. والمسلسل يعد بتقديم تجربة فنية مختلفة في رمضان المقبل، تتنوع بين الإثارة والتشويق، على أن يُعرض يوميًا عبر أثير راديو مصر.

و ينتظر جمهور حورية فرغلي بفارغ الصبر هذا العمل المميز، حيث يعد "سندريلا كيوت" أول خطوة جادة لها في عالم الإذاعة، ويُتوقع أن يشهد نجاحًا واسعًا في الموسم الرمضاني.