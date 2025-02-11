نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى حسين تواجه شائعات سحب الجنسية بأغنية وطنية: "الوطن نعمة من الله" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في رد هادئ لكن قوي، حسمت الفنانة هدى حسين الجدل المثار حول شائعات سحب جنسيتها الكويتية، ليس بتصريح مباشر، ولكن بعمل فني مؤثر يحمل عنوان "حب الوطن"، قدمته بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية لعام 2025.

ونشرت هدى حسين مقطعًا من الأغنية عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت تغني برفقة مجموعة من الأطفال، مؤكدة أن الوطن هو الملجأ والأمان، وهو الهوية والجذور الراسخة. وعلّقت قائلة: "حب الوطن" عمل مقدم من بنك برقان بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025، عسى الله يعز الكويت، ولا يعز عليها.

الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان بشار الشطي، وتوزيع ربيع الصيداوي، وإخراج خالد الريس، وحظيت بتفاعل واسع من الجمهور، الذي اعتبرها رسالة حب صادقة للوطن، وردًا فنيًا راقيًا على ما يُثار من جدل.

وكانت مواقع التواصل قد اشتعلت بعد انتشار تغريدة باسم الشيخ فهد اليوسف الصباح، وزير الداخلية الكويتي، زعمت صدور قرار بسحب الجنسية من 4135 امرأة، من بينهن هدى حسين. لكن مصادر عدة أكدت أن الحساب الذي نشر التغريدة غير رسمي، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه المزاعم.

فيما يبقى صوت هدى حسين في "حب الوطن" هو الرد الأبلغ على كل الشائعات.